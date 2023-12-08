أطلقت علامة Aesop تشكيلة Resonant Gestures من مجموعات الهدايا لعام 2023-2024، بإلهام من عالم الموسيقى المفعم بالأحاسيس المرهفة.

وتتألف التشكيلة من خمس مجموعات مميزة بعناوين مستوحاة من جوانب الموسيقى المتنوعة، لتشكّل بمجملها أغنية دافئة من خمس مقامات.

وتعتمد هوية Aesop على الموسيقى والروائح الجذابة في خطتها التسويقية، التي تتضمن اليوم إصدار قوائم الأغاني والشرائط المسجلة والبودكاست الخاص برواية القصة، مثل سلسلة الحكايات المعاصرة التي أطلقتها العلامة كجزء من تجاربها الصوتية بعنوان راديوماتيك.

وتترافق كل مجموعة هدايا مع مقطع موسيقي من تأليف الملحنة المقيمة في باريس Kiala Ogawa، التي هدفت إلى خلق أجواء من الصفاء والسكينة من خلال المزج بين موسيقى الأطفال والسول جاز والآفروبيت والفانك الياباني. وتتوفر هذه المقاطع قريباً على: aesop.com/soundscapes.

Amplifying affection

تشكيلة مجموعات هدايا Resonant Gestures

تتألق مجموعات Resonant Gestures بتغليف أنيق على شكل صناديق من الورق المعاد تدويره مع طبعات لمشاهد صوتية مميزة، وتظهر في واجهات المتاجر على وقع ألحان خاصة تم إصدارها لتترافق مع عرض المجموعات. كما تحرص Aesop على إيصال رسالة التشكيلة الجديدة من خلال سلسلة من الأعمال الفنية المستوحاة من أسلوب تغليف مجموعات الهدايا.

وتقدم العلامة خدمة استشارة رفيعة المستوى لعملائها الراغبين بانتقاء مجموعة حسب الرغبة، وتشمل التعريف بتركيبات مستحضرات العناية بالبشرة والشعر والجسم ومنتجات المنزل. ويتوفر تغليف مميز للمجموعات المنتقاة حسب الرغبة، مما يمنحها طابعاً شخصياً دافئاً. كما تتيح العلامة ميزة Gift Finder الإلكترونية، التي تطرح مجموعة من الأسئلة على العملاء بهدف اقتراح المنتجات الأنسب لهم.

وأصبحت تشكيلة Resonant Gestures متوفرة في المتاجر منذ 30 أكتوبر(تشرين الثاني) 2023.

Majestic Melodies

رباعيّة للجسم واليدين

تطلق Aesop عرضاً استثنائياً على أربعة من منتجاتها الشهيرة، لتضمن تقديم الهدية الأمثل للأصدقاء والأحبة.

ويشمل العرض غسول اليدين Resurrection Aromatique ومرطب اليدين Resurrection Aromatique الذي يغذي بشرة اليدين ويمنح الشعور بالانتعاش على مدار اليوم، إلى جانب مرطب الجسم Rejuvenate Intensive Body Balm بتركيبته المركزة التي تجدد حيوية البشرة، وغسول الجسم Geranium Leaf Body Cleanser الذي يهدئ البشرة ويتميز بنفحات عطرية فواحة.

تتوفر المجموعة بسعر 93 جنيه إسترليني، وتشمل: غسول يدين Resurrection Aromatique Hand Wash بسعة 500 مل، ومرطب يدين Resurrection Aromatique Hand Balm بسعة 75 مل، ومرطب الجسم المركز Rejuvenate Intensive Body Balm بسعة 100 مل، ومنظف الجسم Geranium Leaf Body Cleanser بسعة 100 مل.

Rousing Rhythms

ثلاثيّة العناية بالجسم

تتميز مجموعة Rousing Rhythms بالرائحة العطرية لقشور المندرين والبرجموت ونفحات أوراق إبرة الراعي، وتشمل مستحضرات بتركيبات فعالة تعمل على تنظيف وتقشير وترطيب البشرة، لتضمن الشعور بالانتعاش على مدار اليوم.

تتوفر المجموعة بسعر 67 جنيه إسترليني، وتشمل: غسول الجسم Geranium Leaf Body Cleanser بسعة 100 مل، ومرطب الجسم Geranium Leaf Body Balm بسعة 100 مل، ومقشر الجسم Geranium Leaf Body Scrub بسعة 180 مل.

Tuneful Textures

ثلاثيّة العناية باليدين

تشكّل Tuneful Textures المجموعة المثالية للحفاظ على حيوية وشباب اليدين، وتتميز بسهولة استخدامها في جميع الأوقات. وتعبق مستحضرات المجموعة بالنفحات العطرية لقشور المندرين وإكليل الجبل وخشب الأرز الأطلسي، وتتألف من غسول ومرطب وغسول جاف لليدين.

تتوفر المجموعة بسعر 60 جنيه إسترليني، وتشمل: غسول اليدين Resurrection Aromatique Hand Wash بسعة 500 مل، ومرطب اليدين Resurrection Aromatique Hand Balm بسعة 75 مل، وغسول اليدين الجاف Resurrection Rinse-Free Hand Wash بسعة 50 مل.

Heartful Harmonies

ثلاثيّة النظافة والانتعاش

توفر مجموعة Heartful Harmonies أجواء الدفء والراحة في المنزل، وتتألف من غسول يدين بنفحات عطرية نفاذة، ومعطّر للحمّام برائحة حيوية ومعطر منعش للمنزل. وتشكل هذه الثلاثيّة هدية مثالية لمحبّي الطهو بفضل الغسول الفاخر الذي يمنح اليدين رائحة جميلة ومنعشة، كما تضمن تناغم الروائح داخل المنزل وتعكس الشعور بالترحيب وحسن الضيافة.

تتوفر المجموعة بسعر 77 جنيه إسترليني، وتشمل: غسول اليدين Reverence Aromatique Hand Wash بسعة 500 مل، ومعطر الحمّام Post Poo Drops بسعة 100 مل، ومعطر المنزل Istros Aromatique Room Spray بسعة 50 مل.

Fabulous Forms

للشخصيات الطموحة والعمليّة

تناسب مجموعة Fabulous Forms أصحاب الشخصيات الطموحة والمجتهدة، وتتألف من ثلاث مستحضرات سهلة الحمل بهدف تغذية البشرة وترطيبها في جميع الأوقات. وتشمل مرطب لليدين برائحة جذابة، وغسول للجسم بنفحات حيوية مميزة، ومرطب للشفاه بتركيبة مغذية.

تتوفر المجموعة بسعر 50 جنيه إسترليني، وتشمل: مرطب اليدين Resurrection Aromatique Hand Balm بسعة 75 مل، وغسول الجسم Geranium Leaf Body Cleanser بسعة 100 مل، ومرطب الشفاه Cedar & Citrus Lip Salve برائحة الأرز وشذى الحمضيات.