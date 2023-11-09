إيلاف: في هذا الموسم، تنطلق الموضة في رحلة عبر الذاكرة، حيث تعيد إحياء العناصر المميزة من جيل MTV وثقافة الهيب هوب وأزياء الشارع. النتائج؟ تشكيلة مذهلة من الأحذية التي تشيد بالماضي بينما تمنحها لمسة عصرية.

إذا كنت تحلم بالوقت الذي تسيطر فيه أشرطة الكاسيت ومقاطع الفيديو الموسيقية على قناة MTV على موجات الأثير، فقد تم الرد على دعوات الموضة الخاصة بك. تمتلئ أحذية هذا الموسم بمراجع موسيقى التسعينيات. من الأحذية القتالية المستوحاة من أسلوب الجرونج إلى الجزم التي تجعلك تشعر وكأنك في حفل Spice Girls، الأمر كله يتعلق باستعادة العصر الذي كان فيه للموسيقى سحرًا خالصًا.

النعال المطاطية السميكة تسرق الأضواء. كما تتمتع الأحذية ذات الأربطة والأحذية الأنبوبية الأنيقة بترقية قوية، مما يوفر الأناقة والراحة.

لقد عاد حذاء رعاة البقر الكلاسيكي وهو جاهز للارتداء في خزانة ملابسك. لكن هذا ليس حذاء رعاة البقر الخاص بجدك. هذا الموسم، يدور الأمر كله حول إضافة لمسة جرافيكية بمقدمة مربعة. إنه المزيج المثالي بين الغرب المتوحش والدقة الحديثة.

عندما يتعلق الأمر بإضافة لمسة من الجاذبية إلى ملابسك، فلا تنظر إلى أبعد من الأحذية التي تصل إلى فوق الركبة. هذه العجائب الطويلة والأنيقة والكعب العالي للغاية هي تجسيد للسحر. إنها الخيار الأمثل عندما تريد الإدلاء ببيان وإضافة لمسة من الدراما إلى مظهرك. سواء كنت ترتدينها بتنورة قصيرة أو بنطال جينز ضيق، استعدي لجذب الأنظار وإسقاط الفكين.



مجموعة الأحذية الجديدة من Giagorghini تترجم كل ما سبق وأكثر.