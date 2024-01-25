إيلاف: قدّمت "كاديلاك" سيارتَي CT5-V و(1) CT5-V Blackwing المحدَّثتين والأكثر تطوُّراً للعام 2025 – لتوفر بذلك النسخة التالية من الحِرَفية الراقية والتقنيات المتطوّرة والأداء العالي عبر سيارات السيدان الرياضية المرموقة.

الجدير ذكره أن سلسلة V-Series تحتفل بذكراها السنوية العشرين، وهي تشكّل التعبير الأمثل عما تتميّز به "كاديلاك" من تصميم وأداء وتقنيات.

الحِرَفية

يتميّز تصميم CT5-V وCT5-V Blackwing بكونه أنيقاً ومعبِّراً، وهو يجمع بين الشكل الملفِت والعملانية الهادفة. وبالنسبة للعام 2025، تتمتّع سيارتا السيدان بمظهر خارجي جديد مع واجهة أمامية محدَّثة، بحيث توفر نفحات بصرية أقوى تساهم بتمييز CT5-V وCT5-V Blackwing أكثر. أما المقصورات الداخلية، فتتزين بخطوط جريئة للأسطح مع تركيز على الجودة، الانتباه الدقيق للتفاصيل، أصالة المواد والحِرَفية العالية.

CT5-V للعام 2025

تتميّز CT5-V للعام 2025 بتصميم جديد من الأمام للخلف يتمحور حول الأداء، مع مظهر أعرض وأكثر انخفاضاً، مما يكمّل شكلها الدراماتيكي بنمط الفاستباك. وتتضمّن الخصائص الإضافية التالي:

شبكاً وواجهة أمامية أعيد تصميمهما مع قولَبة وإضافات للألواح الجانبية السُفلية وجناحاً باللون الأسود

إنارة "كاديلاك" المجمَّعة العمودية الحصرية المُعاد تصميمها مع مصابيح LED أمامية ونمط نقش موندريان

نمط تشغيل الإنارة المتحرّكة عند الاقتراب والابتعاد عن السيارة

ثلاثة ألوان جديدة: Drift Metallic المعدني، Deep Space Metallic المعدني، Typhoon Metallic المعدني

شعار "كاديلاك" مُنار بخلفية شاشة العرض المائلة نوع LED حجم 33 بوصة، والذي يرحّب بالسائق عند اقترابه

أطراف أنابيب عادم رباعية بشكل شبه المنحرِف



CT5-V Blackwing للعام 2025

أصبحت CT5-V Blackwing أكثر جرأة عبر إعادة تصميم الشبك والواجهة الأمامية مع التأثيرات الهوائية الأرضية والرفارف الأمامية. وتتضمّن الخصائص الإضافية التالي:

شكلاً مُعاد تصميمه بنمط الأداء العالي من الأمام للخلف، بحيث يوفر الأداء الفائق الذي تشتهر به CT5-V Blackwing

إنارة "كاديلاك" المجمَّعة العمودية الحصرية المُعاد تصميمها مع مصابيح LED أمامية ونمط نقش موندريان

نمط تشغيل الإنارة المتحرّكة عند الاقتراب والابتعاد عن السيارة

ثلاثة ألوان جديدة: Drift Metallic المعدني، Deep Space Metallic المعدني، (3) Typhoon Metallic المعدني

شعار "كاديلاك" مُنار بخلفية شاشة العرض المائلة نوع LED حجم 33 بوصة، والذي يرحّب بالسائق عند اقترابه

باقات ألياف الكربون، شاملة باقة ألياف كربون محدَّثة مع فاصلة هوائية

أطراف أنابيب عادم رباعية بشكل شبه المنحرِف



التقنية

العنصر الجديد في CT5-V وCT5-V Blackwing للعام 2025 هو شاشة اللمس الملوَّنة المائلة نوع LED حجم 33 بوصة – والتي تمنح المقصورة بيئة متقدِّمة تقنياً مع واجهة مستخدِم قابلة للتخصيص مصمَّمة لتوفير تجربة حصرية. وتشمل الخصائص التقنية الإضافية:

مسجِّلاً معزَّزاً لبيانات الأداء متوفراً اختيارياً ومدمَجاً في السيارة، ولقد تم ابتكاره بالارتكاز على المعلومات والخبرات المستمَدَّة من مهندسي ومصمِّمي "جنرال موتورز" الشغوفين بالسباقات. يُمكِن الوصول إلى مسجِّل بيانات الأداء مباشرة من شاشة العرض.

تطبيقاً جديداً للأداء مدمَجاً في السيارة، ويتضمّن:

عرضاً في الوقت الفعلي للطاقة، العزم والزخم

رسماً مباشراً بنمط الدينامومتر لتتبُّع الطاقة والعزم مع تحليل تفاعُلي

مجموعة من عدَّادات الأداء مثل تلك الخاصّة بقوّة الجاذبية، حرارة الإطارات والقراءات الحيوية للمحرّك، مع قابلية الضبط التام لتمكين السائقين من منح الأولوية لبياناتهم المفضَّلة

خدمات "غوغل" المدمَجة، بما فيها "مساعِد غوغل" (Google Assistant®)، "خرائط غوغل" (Google Maps) و"متجر تطبيقات غوغل" (Google Play)



أدوات تحكُّم مُحسَّنة لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يتضمّن رسومات متحرِّكة لمنح تجربة تفاعُلية معزَّزة

تُعتبَر تقنية "أونستار" متاحة لسيارتَي CT5-V وCT5-V Blackwing، وهي تساعد بالارتقاء بالتجربة داخل المركبة عبر مجموعة من التقنيات المتوفرة فيما يتعلّق بالسلامة، الترفيه، الملاءمة ومساعَدة السائق.

الأداء

تستمر CT5-V وCT5-V Blackwing بتوفير مستويات الطاقة والأداء المعروفة التي يتوقّعها العملاء، إلى جانب فلسفة الركوب والتحكُّم المتمحورة حول دقّة العزل – والمتمثِّلة بالهدوء والنعومة دون أي مجهود مع ارتباط وثيق بالطريق لمنح تجربة تفاعلية. وتشمل العناصر الإضافية التالي:

محرّكاً سعة 3.0 ليتر مع شاحن توربيني توأمي وقوّة 355 حصاناً وعزم 550 نيوتن-متر، متصلاً بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات (CT5-V)

محرّك V-8 سعة 6.2 ليتر مع شاحن توربيني فائق وقوّة 668 حصاناً وعزم 893 نيوتن-متر، متصلاً بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات (CT5-V Blackwing)

فرامل Brembo قياسية في الأمام والخلف مع رسومات V-Series (CT5-V Blackwing)

النظام القياسي لإدارة الجر عالي الأداء (CT5-V وCT5-V Blackwing)

النظام القياسي للتحكُّم بالانطلاق (CT5-V)

النظام القياسي المخصَّص للتحكُّم بالانطلاق مع نظام Line Lock (CT5-V Blackwing)

الميّزة القياسية للتحكّم المغناطيسي بالقيادة / إلكتروني محدود الانزلاق (CT5-V وCT5-V Blackwing)

ميّزة اختيار وضعية القيادة



الظهور الأول في سباق "رولكس 24 ساعة في دايتونا"

سوف تظهر كل من CT5-V وCT5-V Blackwing للعام 2025 للمرّة الأولى في سباق "رولكس 24 ساعة في دايتونا". وستكون CT5-V Blackwingللعام 2025 مركبة السلامة الرسمية في "رولكس 24 ساعة في دايتونا" بتاريخ 27 و28 يناير 2024.

علاوة على هذا، ستكون CT5-V وCT5-V Blackwing للعام 2025 متاحتَين كي يتعرّف عليهما الجمهور عن قرب في منطقة عرض "كاديلاك" على حلبة "دايتونا إنترناشونال سبيدواي" الدولية بتاريخ 27 و28 يناير 2024.