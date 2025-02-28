إيلاف من لندن: هل يمكن للأناقة أن تكون خالدة؟ بول كوستيلو يثبت مجددًا أن الزمن لا يُلغي الحرفية، بل يعززها.

في أسبوع الموضة في لندن، كشف المصمم الأسطوري عن مجموعة خريف/شتاء 2025 التي تمزج بسلاسة بين التراث والفروسية بأسلوب راقٍ لا يُضاهى.







بول كوستيلو.. العلامة الفارقة

للعام السابع على التوالي، كان الحضور في عرض بول كوستيلو ضمن أسبوع الموضة في لندن تجربة لا تُفوَّت. العرض الذي احتضنته العاصمة البريطانية هذا العام لم يكن مجرد استعراض للأزياء، بل كان احتفاءً بالحرفية، الأناقة، والتاريخ الغني الذي لطالما ميّز هذا المصمم الأيرلندي المرموق.

في سن التاسعة والسبعين، لا يزال المصمم الأيرلندي كوستيلو راسخًا في عالم الأزياء الراقية، محافظًا على نهجه القائم على الحرفية والإتقان. فبعد مسيرة حافلة بدأت في نيويورك وميلانو وباريس، صقل خلالها موهبته في أرقى دور الأزياء، عاد إلى أيرلندا عام 1979 ليؤسس علامته الخاصة التي أصبحت مرادفًا للفخامة، الحرفية، والتفاصيل الدقيقة التي لا مثيل لها.

تزين بتصاميمه أفراد من العائلة المالكة ومشاهير عالميون، مما عزز مكانته في عالم الأزياء الراقية.







عندما تلتقي الفروسية بالتصميم الراقي

هذا العام، قدّم كوستيلو مجموعته الجديدة تحت اسم "Paul Costelloe Dressage"، مستوحاة من عالم الفروسية الذي يعكس القوة، الرقي، والانضباط. التصاميم جاءت معبّرة عن هذه الفكرة من خلال خياطة متقنة، قصّات منحوتة، وتصاميم ضخمة تجمع بين الجمال العملي والترف النخبوي، وتجسد عناصر القوة والانسيابية والانضباط التي تميز الفروسية.



أقمشة تحكي قصة التراث والجودة

تميزت المجموعة باستخدام أرقى الأقمشة الأيرلندية والإسكتلندية، حيث تعاون كوستيلو مع ماجيس الأيرلندية Magee of Ireland وهاريس الاسكتلندية Harris Tweed Scotland، مما أضفى عمقًا ملموسًا وجودة لا تضاهى على التصاميم. الأقمشة الصوفية الثقيلة، التويد الراقي، والخامات المنسوجة يدويًا منحوا القطع مظهرًا يجمع بين التقليدية والعصرية.







ألوان دافئة

لوحة الألوان عكست أجواء الخريف بامتياز، حيث امتزج البني الكستنائي العميق المستوحى من جلد السروج الفاخرة مع الأصفر الكهرماني الذي يذكّر بضوء الشمس الدافئ المتسلل بين الأشجار والأحمر التوتي الجريء لإضافة بعد من الحيوية والطاقة، بينما أضفى الأسود الداكن والكريمات الشتوية لمسة من الفخامة الصامتة. كما لعبت النقوش المصممة خصيصًا دورًا رئيسيًا، حيث ابتكر فريق التصميم الداخلي طبعات سردية تعكس روح الفروسية بأسلوب حديث وأنيق.



عندما تروي الأقمشة قصة!

لم تكتفِ التصاميم بالقصّات المتقنة، بل أضاف كوستيلو طبعات سردية مصممة خصيصًا لتصوّر عالم الفروسية بأسلوب معاصر، حيث استوحى فريق التصميم الداخلي تفاصيل مستوحاة من السروج، الخيول، والمشهد الفروسي الأنيق.







إبداع في الطبقات والخياطة

كان الملمس أحد أبرز عناصر هذه المجموعة، حيث لعبت الملابس المحبوكة الأيرلندية التقليدية والجوارب الصوفية الثقيلة دورًا بارزًا في إضفاء لمسة من الدفء والفخامة. أما القصّات، فقد حملت توقيع كوستيلو الفريد، فجاءت المعاطف والفساتين بتصاميم منحوتة، أكتاف منظمة، وأطراف انسيابية تعكس جاذبية درامية تخطف الأنظار.

وتجلت براعة المصمم في القصّات الهندسية، حيث تميزت المعاطف والفساتين بأكتاف منحوتة وأطراف انسيابية، مع طبقات دراماتيكية تعكس رؤية ملكية بلا تكلف. بلمسته الفنية، جعل كوستيلو القماش لوحة من الحركة والتعبير، حيث بدت التصاميم وكأنها تروي حكاية متحركة من الأناقة والإبداع.







أكسسوارات.. من عالم الفروسية

حرص كوستيلو على تقديم مجموعة من الحقائب والإكسسوارات الجلدية، حيث كشف عن تصاميم مستوحاة بالكامل من رياضة الفروسية، أبرزها حقائب السرج الأيقونية بتفاصيل فاخرة ومعقدة، والأحزمة الجلدية الفاخرة التي تعكس هوية الفارس الأنيق، وقفازات الركوب الكلاسيكية التي تجمع بين روح التراث والتصميم العصري، مما يعزز هوية كوستيلو كرمز للأناقة الدائمة.







تعاون فريد مع P K Bijoux

لم تكتمل المجموعة دون اللمسات الراقية التي أضافها التعاون الحصري مع P.K Bijoux، حيث قدم المصمم قطعًا فريدة من المجوهرات التي دمجت بين التألق والبساطة، القوة والرقة، ما أضفى بعدًا جديدًا على الجمالية العامة للمجموعة.



أبْقِ جذوة الشغف متقدة، ولا تدع وهج الحلم يخبو"... بول كوستيلو



اسم خالد في عالم الأزياء

منذ أول ظهور له في أسبوع الموضة في لندن، استطاع كوستيلو أن يحفر اسمه كواحد من أعمدة الموضة البريطانية والأيرلندية. قدرته على التجديد دون التفريط بجذوره جعله نموذجًا للمصممين الذين يحافظون على التقاليد، مع تطويرها بلمسة عصرية لا تخطئها العين.



وفي وقت تهيمن فيه الموضة السريعة والإنتاج الضخم على الصناعة، يأتي بول كوستيلو ليذكرنا بقيمة الحرفية، التراث، والفن في التصميم. مجموعة خريف/شتاء 2025 لم تكن مجرد عرض أزياء، بل كانت قصيدة تحتفي بالقوة، الرقي، والأناقة الخالدة.

