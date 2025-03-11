إيلاف من دمشق: قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق لا تريد قطيعة بين سوريا وروسيا وتريد أن تحافظ على العلاقات الإستراتيجية العميقة بين البلدين.

وأضاف الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لا نريد للتواجد الروسي في سوريا أن يسبب خطرا أو تهديدا لأي دولة في العالم".

وكشف الرئيس السوري عن أن المحادثات جارية مع موسكو بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية.

وفي سياق آخر، رفض تأكيد ما إذا كان قد طلب من موسكو تسليم بشار الأسد.

والجمعة، قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن أمن العسكريين الروس المتمركزين في سوريا مضمون على المستوى المطلوب.

وجاء ذلك ضمن الإفادة الصحفية لبيسكوف تعليقا على التقارير التي تتحدث عن تدهور الوضع في سوريا.

