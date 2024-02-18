كشفت علامة بيا بونجياسكا الإيطالية للمجوهرات العصرية، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة "فورتشن آيز" من المجوهرات المستوحاة من شكل العين، وهي رمز قديم وشهير في مختلف الثقافات.



وتسلط التشكيلة الضوء على نهج بيا بونجياسكا المبتكر في تصميم المجوهرات، ويشير اسمها إلى الحماية والحظ السعيد. وتتميز جميع القطع الجديدة بتصميم استثنائي على شكل عين يعمل على طرد الطاقة السلبية.



وتعتمد العلامة على تقنية مبتكرة في تصميم التشكيلة الجديدة، حيث تقوم بتطبيق المينا مباشرة على الأحجار الكريمة لإبداع زخارف على شكل عين في الخواتم والأقراط والقلائد. وتتألق قطع التشكيلة بتصميم من الذهب الأصفر عيار 9 قيراط، كما تتزين بأربعة أحجار كريمة مختارة بعناية لتمنح مرتديها طاقة إيجابية لا مثيل لها.



ويوفر الكريستال الصخري الحماية من الحسد ويمنح القوة، بينما يعزز الجمشت التوازن والسلام الداخلي، ويجسد حجر التوباز مشاعر الحب والصداقة، ويحفز الزبرجد على الاجتهاد والنجاح.



ويحلو تنسيق قطع تشكيلة فورتشن آيز مع بعضها البعض بتناغم مذهل، لتمنح مرتديها الطاقة الإيجابية والأناقة المثالية. وتعكس هذه التشكيلة المميزة التزام المصممة الراسخ بأعلى مستويات الحرفية الإيطالية وسعيها الدائم للإبداع.

