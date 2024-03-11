إيلاف من بيروت: خالفت النجمة العالمية كيم كارداشيان التوقعات مجدداً مبتعدة عن الإطلالات المبالغ فيها على السجادة الحمراء، حيث تبنت خلال حفل فانيتي فير لهذا العام أسلوباً عصرياً وأنيقاً، وركزت على تصميم بسيط ولكنه لافت للنظر، متخلية عن الألوان الزاهية أو التزيين بالمجوهرات. كان خيارها موفقاً.

وخطفت نجمة تلفزيون الواقع الأنظار بإطلالتها المميزة حيث ارتدت فستاناً حريرياً باللون الأبيض، وهو نسخة خاصة من "LOOK 72" لمجموعة بالنسياغا لخريف 2024، خلال الحفل السنوي الذي أقيم على هامش جوائز الأوسكار يوم الأحد 10 آذار (مارس) 2024.

يُعدّ هذا الفستان الأبيض الذي اختارته كارداشيان بمثابة إصدار جديد ومميز للتصميم الأصلي ويقدم للجمهور لأول مرة باللون الأبيض الأنيق. وشاهدنا التصميم لأول مرة ضمن مجموعة بالنسياغا لخريف 2024 حيث كان باللون الأسود.

يتميز الفستان بأنه بدون حمالات وذو رقبة منحوتة مدببة تبرز بشكل أنيق ومتماسك على صدر كارداشيان، وبخصر ضيق ينساب إلى ذيل صغير. إنه تصميم جريء ولكنه بسيط للغاية في النهاية، ويرتكز بشكل أساسي على الرقي بأسلوب عصري.

كانت كارداشيان خالية من الإكسسوارات باستثناء أقراط الألماس الكلاسيكية وخاتم من الماس، وأكملت الإطلالة بكعب عالٍ أسود بسيط بالكاد يظهر.

أما المكياج، فكان داكنا ويركز على العينين، ليذكرنا بكيم القديمة، بينما تدلت خصلات شعرها بأناقة على كتفيها.

هذه المرة، يبدو وكأننا نرى كيم كارداشيان مختلفة على السجادة الحمراء، على الأقل من ناحية الأزياء. وإذا كان هذا هو الاتجاه الذي ستسلكه، فنحن متحمسون لرؤية المزيد.