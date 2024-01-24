إيلاف من باريس: ارتبطت كيم كارداشيان منذ فترة طويلة بBalenciaga، وهي الآن سفيرة رسمية للعلامة التجارية.

أعلنت دار الأزياء ومقرها باريس عن هذا التعاون في اليوم الأول من أسبوع الأزياء الراقية في العاصمة الفرنسية، على الرغم من أنها تعرض مجموعة الأزياء الراقية مرة واحدة فقط في السنة خلال شهر يوليو.

كيم كارداشيان في حملة Balenciaga لخريف 2022.

لقد حضرت كارداشيان عروض أزياء Balenciaga للملابس الجاهزة. مشت على مدرج الأزياء الراقية في عام 2022؛ حضرت حفل Met Gala في نيويورك مع المدير الإبداعي للعلامة التجارية Demna - وكلاهما ملثمين بقميص أسود - وشاركا في العديد من الحملات الإعلانية.

كيم كارداشيان ترتدي فستاناً من Balenciaga في حفل Met Gala عام 2021.

وقالت كارداشيان في بيان: "منذ عدة سنوات وحتى الآن، كانت تصميمات بالنسياغا جزءًا من إطلالاتي العديدة - وبعض لحظات الموضة الأكثر شهرة بالنسبة لي". "يحتضن بيت الأزياء التاريخي هذا الحداثة والحرفية ويتبع نهجًا مبتكرًا في التصميم تحت قيادة شركة ديمنا.

"بالنسبة لي، هذه العلاقة الطويلة الأمد مبنية على الثقة المتبادلة والالتزام بفعل الصواب. وأضافت: "أنا متحمسة لهذا الفصل التالي للعلامة التجارية وأن أصبح سفيرة لها".

تباهت كيم كارداشيان بخزانة ملابسها المليئة بحقائب Balenciaga وسط رد فعل عنيف على دورها كسفيرة جديدة للعلامة التجارية. حيث تعرضت الأم لأربعة أطفال لانتقادات شديدة من قبل المعجبين لقبولها الدور مع Balenciaga بعد أن عرضت دار الأزياء أطفالًا صغارًا يحملون دمى الدببة يرتدون ملابس BDSM لحملتهم الإعلانية في نوفمبر 2022.

"نفس العلامة التجارية التي تضفي طابعًا جنسيًا على الأطفال، هل من المفترض أن ننسى ذلك؟" غرد شخص يوم الاثنين.

قامت مؤسسة Skims بالترويج لدار الأزياء الفاخرة على Instagram يوم الثلاثاء حيث شاركت صورًا لها وهي تظهر في خزانة ملابسها الخاصة المليئة بأكثر من 100 حقيبة يد.

وأظهر مقطع أيضًا كارداشيان وهي تحاول معرفة عدد الحقائب التي عرضتها على الرفوف الأربعة حول الغرفة.

وقالت لطاقم الكاميرا قبل عد كل واحدة: "تخميني سيكون 130".

وبعد ذلك، شاركت المليارديرة البالغة من العمر 43 عامًا، بحماس أنها أحصت 128 حقيبة قبل أن تتذكر أنها كانت تحمل واحدة أيضًا في يدها.

"129! قالت: "لدي حقيبة واحدة". "يا رفاق، لقد فزت."

وفقًا لموقع Balenciaga الإلكتروني، تبلغ تكلفة كل محفظة حوالي 3000 دولار، مما يعني أن مجموعة كارداشيان بأكملها تبلغ قيمتها حوالي 387000 دولار.