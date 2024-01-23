إيلاف: ماذا يعني صنع الملابس يدوياً في عصر الإنترنت؟ توجد معظم الملابس اليوم على الشاشات فقط، حيث يرتديها أحد المشاهير لبضع ساعات قبل أن ينتقل المشاهدون عبر الإنترنت إلى الصورة التالية على الإنستغرام الخاص بهم.



التوترات بين الرقمي والمادي، الحقيقي والمزيف، والبشري والفضائي، شغلت دانييل روزبيري عندما انطلق في مشروعه الأخير للأزياء الراقية ل (سكياباريلي) Schiaparelli.



على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت الدار الإيطالية أسبوع الأزياء الراقية وكانت بمثابة جوهرة التاج للجدول الزمني، مع الدراما العالية، والمظهر الذي يجذب الانتباه، والحاضرين من نجوم الصف الأول (هذه المرة، جينيفر لوبيز وزندايا) يرتدون تصاميم مخصصة.

وقد تناول العرض، الذي يحمل عنوان "Schiaparalien"، الشكل الذي قد تبدو عليه الأزياء الراقية على كوكب المريخ. استندت روزبيري إلى هوس المؤسِّسة إلسا سكياباريللي بالنجوم إلى جانب رموزها المميزة ودمجتها مع جمالياته التكسانية (فكر في: أبازيم الحزام، وعصابات الرأس، وسترات بوليرو). وعلى النقيض من لوحة ألوان الموسم الماضي، جردت روزبيري جميع الألوان، مع التركيز على الكريمي الغني والبني والأحمر والأسود. وبرزت السترات غير المتكافئة مع تفاصيل باندانا والمخمل المشوه.

تميزت العديد من الإطلالات بصدريات منحوتة من الدانتيل المخرّم والمخمل الزبداني ترتفع إلى صدغي العارضات. عادت كارلي كلوس بشكل نادر إلى المدرج بفستان منحني مع فتحة عنق منحنية واسعة ملفوفة بخيوط قماش الشانيل واللؤلؤ الحريري الذي تمايل مع مشيتها الرشيقة.

من المرجح أن نشاهد في حفل توزيع جوائز الأوسكار فستانًا إرتدته إيرينا شايك: وهو مخملي أسود ملائم لقوام الجسم مع قميص جيرسي عاري متباين منسدل على طول الحواف. وفي مكان آخر، تم عقد شعر الخيل الاصطناعي في أنماط متماثلة، مثل العقيدات على ظهر كائن فضائي، وأطراف الأكمام الحريرية المنقطّة، ومغطاة بسترة بومبر ذهبية تشبه الدروع.



كان هناك فستان قصير مصنوع بالكامل من مخلفات التكنولوجيا، يلفت الانتباه إلى عصر ما قبل الآيفون، مرصع بالأسلاك والرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة التي تحاكي إحدى إطلالات بيونسيه في جولة عصر النهضة. لقد أثبت أن المصممين يتفقون على الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبلنا في الموضة. ولكن كانت الإطلالات الأكثر هدوءًا، مثل بدلة ساتان من الصوف باللون الأبيض الفاتح ذات أبعاد ضخمة وفستان منفوش غير متماثل مع تنورة دوقة حمراء تحت ثوب جيرسي أسود، معقود ومسنن على كتف واحد، هي التي تتطلع نحو المستقبل، وتثير الرهبة. ويصبحون أكثر إرضاءً عند النظرة الثانية، وهو شيء قد لا يحصلون عليه في حياتهم الرقمية.