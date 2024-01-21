أطلقت موسكينو تشكيلة بابل بوبل المصغّرة احتفالاً بعام التنين لرأس السنة الصينية 2024. وتضم التشكيلة تصاميم مزينة برسومات على شكل الشخصيات الرئيسية للعبة بابل بوبل الشهيرة.



وتتزين القطع بنقشات توأم التنين باب وبوب وأصدقائهم ضمن التشكيلة المصغّرة محدودة الإصدار والمستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة عالمياً والتي تم إطلاقها في ثمانينيات القرن الماضي.



وتضم التشكيلة فساتين وقمصان تي شيرت وكنزات، إلى جانب مجموعة من الحقائب والأحذية التي تستكمل أناقة الإطلالات المميزة للرجال والسيدات وتحتفي بمفهوم السعادة والحظ الجيد.