يوكوهاما، اليابان: كشفت نيسان النقاب عن سيارة "أريا نيسمو" في معرض "طوكيو أوتو صالون" للسيارات 2024، والتي من المقرر إطلاقها في اليابان في ربيع هذا العام.

وتعد سيارة "أريا نيسمو" من فئة "كروس أوفر" الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي الطراز الرئيسي للسيارات الكهربائية من "نيسمو"، تتميز بأناقتها وتصميمها المستقبلي، وتقدم تسارعًا قويًا ومقصورة فسيحة مطوّرة.

وتتميز سيارة نيسان "أريا نيسمو" المزودة بنظام التحكم بجميع العجلات e-4ORCE، بتصميمها الديناميكي من الجيل الجديد لتصاميم "نيسمو" للسيارات الكهربائية، والذي يضمن لها القدرة على تقديم أداء واثق، بفضل تسارعها السلس والتحكم المثالي والديناميكية الهوائية الممتازة.

ويعتمد الأداء الديناميكي للسيارة الجديدة على محرك كهربائي أقوى بنسبة 10 بالمائة تقريبًا عن النسخة العادية، بالإضافة إلى إعدادت التسارع الخاصة بوضعية القيادة الرياضية من "نيسمو" التي تعزز من استجابة المحرك، بينما يستحضر صوتها هدير سيارات سباقات "الفورمولا إي" ما يرفع مستوى الإثارة والحماس.

كما تسهم الإعدادات الخاصة من "نيسمو" لكل مكونات الهيكل، بالإضافة إلى نظام التحكم بجميع العجلات e-4ORCE، والإطارات المخصصة المثبتة على عجلات ألمنيوم شديدة الصلابة قياس 20 بوصة، في تعزيز ثبات السيارة خلال الدوران، بالإضافة إلى رفع قدرتها خلال الإنطلاق بسرعات عالية في خط مستقيم أو على المنعطفات.

ويمزج التصميم الخارجي بين تميز جودة "أريا" وديناميكية "نيسمو"، حيث تم تحسين الديناميكية الهوائية بفضل التقنيات المشتقة من سيارات السباق، والتي تقلل من قوة السحب وتعزز قوة ضغط الهواء، لتعزيز الثبات عند الانطلاق بسرعات أعلى، ما يعد من العوامل المهمة لتعزيز أداء السيارات الكهربائية بشكل خاص.

أما فيما يخص المقصورة، فتتميز بهوائها النقي مع لمسات وميزات عالية الجودة بوجه عام، بما في ذلك المقاعد والتطعيمات الخاصة بعلامة "نيسمو" التجارية والمصممة خصيصًا لسيارة نيسان "أريا نيسمو".