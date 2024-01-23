إيلاف: فن تصميم الأزياء الراقية، من الناحية النظرية والعملية، هو فن من الحرف اليدوية، مما يعني أن هناك علامات ملحوظة على صناعة الإنسان في كل قطعة ملابس. تختلف كل قطعة قليلاً عن الأخرى، وتتكيف بناءً على من يرتديها، ونوع النسيج، وبالطبع البيئة.

تلاعب عرض الأزياء الراقية من ديور بفكرة "هالة" الملابس هذا الموسم، حيث تعاونت المديرة الإبداعية ماريا غراتسيا تشيوري والفنانة إيزابيلا دوكروت في عرض الدار، الذي أطلق عليه اسم "Big Aura"، والذي نفذته مدرسة تشايانكا.



تم ترتيب ثلاثة وعشرين فستانًا على طول خلفية هندسية بالأبيض والأسود، وتم تركيبها فوق المدرج، مما أعطى قوة جديدة للفساتين.

بدأت كيوري المجموعة من خلال النظر في تصميم لكريستيان ديور عام 1952: La Cigale، وهو فستان مموج باللون الرمادي المميز من Dior تم تصميمه ليظهر بطريقة ما جامدًا ومتعرجًا. أدى ذلك إلى قيام شيوري باستكشاف الانقسام بين السداة واللحمة: التصميم ذهابًا وإيابًا بين البنية والسهولة، والدقة والسلاسة.

بدأت العرض بمجموعة من المعاطف الواقية من المطر، وأعادت صياغة القماش المألوف بثنيات وتطريزات وأحزمة مبتكرة. ومن هناك، ظهرت فساتين شفافة مطرزة بدقة ومحكمة عند الخصر، تقابلها معاطف مموجة وبدلات بتنورة بألوان غنية من اللون البني الداكن والبحري وظلال اللون العنابي.

يقول بعض منتقدي كيوري إن عروضها تميل إلى التكرار من حيث الصورة الظلية، ولكن هناك نعمة وسهولة موجودة في راحة الأشكال الأنثوية التي تتحدث مع بعضها البعض، خاصة على هذا المدرج.

يتناقض التفاف الأورجانزا الثقيل بشكل رائع مع نسيج الحرير المتموج، في الفساتين السوداء الملتفة أو الفساتين البيضاء ذات الطيات الإغريقية التي تنساب وتتأرجح مع العارضة. علاوة على ذلك، فإن التفاف التطريز الموجود على التنانير على شكل حرف A مع القمصان البسيطة بدون أكمام يجلب مظهر Dior القديم إلى العصر الجديد، حيث يتلاعب بالأنماط المرسومة عبر الأجيال والثقافات.

خذ، على سبيل المثال، اعوجاج الجزء العلوي من الكورسيه المصنوع من الريش، ليلتقط المظهر كما لو كان معلقًا في الهواء، مع تأثير ساحق يحبس الثوب في وقت ومكان محددين. إنه إنجاز للورشة، نعم، ولكنه أيضًا إنجاز لشيوري لتصميم مجموعة يمكن لنجوم الصف الأمامي مثل جلين كلوز، وناتالي بورتمان، وريهانا أن يروا أنفسهم فيها. كل هالة تقدم نفسها كفرصة جديدة للعثور على القوة من خلال خيال ارتداء الملابس، وهو شيء يمكن للجميع الاستفادة منه.