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إيلاف: عرضت دار "Balenziaga" مجموعتها الشتوية وتم اختيار "Kim Kardashian" لتعرض القطع الجديدة مع Alexa Demo و Big Mathew و Khadim Sock و Ki Yeon-koung.

تشمل المجموعة الجديدة حقيبة كراش، والكثير من الأحذية الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى فساتين الأولاد، والفساتين المنسدلة، والقلنسوة الكبيرة والقطع ذات الطبقات المختلفة في الشمس الحارقة، والحد الأدنى من الملابس في البرد القارس لإبراز التباين.

تم التقاط الصور بواسطة المصور دانييل روشيه المقيم في برلين.