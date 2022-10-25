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إيلاف: مادة الجلد المطاط (اللاتكس) اللامعة والملتصقة بالجلد بدات بالظهور من جديد ضمن آخر صيحات الموضة.
حيث تم رصدها على مسارح عروض الأزياء لداري "Versace" و "Balenciaga ، وإذا كنت بحاجة إلى إلهام من الحياة الواقعية ، فابحثي عن كيم كارداشيان التي ترتديه باستمرار في حياتها اليومية.
يمكن ارتداء القفازات والكورسيهات والبدلات التي تأخذك من عرض أزياء إلى حفلة هالوين ؛ هذا هو الوقت المثالي لتجربة هذه الصيحة.
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