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إيلاف: مادة الجلد المطاط (اللاتكس) اللامعة والملتصقة بالجلد بدات بالظهور من جديد ضمن آخر صيحات الموضة.

حيث تم رصدها على مسارح عروض الأزياء لداري "Versace" و "Balenciaga ، وإذا كنت بحاجة إلى إلهام من الحياة الواقعية ، فابحثي عن كيم كارداشيان التي ترتديه باستمرار في حياتها اليومية.

يمكن ارتداء القفازات والكورسيهات والبدلات التي تأخذك من عرض أزياء إلى حفلة هالوين ؛ هذا هو الوقت المثالي لتجربة هذه الصيحة.