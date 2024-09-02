البندقية: أعلنت دار بوتشيلاتي عن مشاركتها في الدورة الثالثة من معرض هومو فيبر، الذي يُقام في مؤسسة جورجيو سيني بجزيرة سان جورجيو في البندقية من 1 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2024.

ستعرض الدار مشروعين بارزين: الأول يركز على تنسيق طاولات الطعام، حيث ستقدم قطعة فنية من الفضة على شكل إكليل من نبات الأرضي شوكي، ستُعرض في قاعة سيناكولو بايادينو تحت عنوان "الاحتفال".



المشروع الثاني يتناول صناعة المجوهرات، حيث تعرض بوتشيلاتي مجموعة من الخواتم والأساور التي ترمز إلى الحب الأبدي، وذلك في قاعة أرازي تحت عنوان "عن الحب والاتحاد". سيتاح للزوار الاطلاع على التقنيات الحرفية المستخدمة في صياغة هذه القطع.



وقال أندريا بوتشيلاتي، الرئيس الفخري والمدير الإبداعي للدار: "نحن فخورون بالمشاركة في هذا المعرض الذي يجمع بين الحرفية التقليدية والتوجهات الحديثة".

معرض هومو فيبر ينظمه هذا العام المخرج لوكا جواداجنينو والمعماري نيكولا روزماريني، تحت عنوان "رحلة الحياة"، ويستكشف دور المهارة الحرفية في مختلف لحظات الحياة.