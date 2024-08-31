إيلاف من البندقية: ظهرت أمل كلوني بإطلالة حورية البحر في حفل حضره عدد كبير من النجوم في البندقية، وأثارت ضجة كبيرة في المهرجان السينمائي العالمي باطلالتها المميزة، وفقاً لما نقلته "بيبول".

فقد ظهرت محامية حقوق الإنسان بإطلالة زاهية الألوان من Bach Mai في حفل خاص أقامته كارتيير Cartier في 31 آب (أغسطس) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السنوي رقم 81.

ووصلت محامية حقوق الإنسان، البالغة من العمر 46 عامًا، إلى الحفل، مرتدية ثوبا مستوحى من حورية البحر من تصميم Bach Mai مستوحى من الفستان النهائي لمجموعة Resort 2023 للمصمم، والذي يسمى فستان "Lightening Storm".

تميز الفستان الطويل الذي يصل إلى الأرض، والذي لا يحتوي على حمالات، بتفاصيل هامشية لامعة في الجزء السفلي، وتميز بتأثير أومبري بدأ عند صديرية من جلد الضأن بلون الحجر، وانتقل إلى تنورة زرقاء اللون تحتوي على ظلال من اللون الأرجواني.

تركت أمل شعرها منسدلاً على ظهرها ومصففاً بموجات ناعمة وحملت حقيبة صغيرة في يدها، ووصلت إلى البندقية برفقة زوجها جورج كلوني ، يوم الجمعة 30 آب (أغسطس)، مرتدية زيا يتميز بأجواء صيفية مماثلة - فستان قصير باللون الأصفر الفاتح، وأكملت إطلالتها بقبعة من القش ذات حواف عريضة تتناسب مع صندلها وحملت حقيبة يد باللون البيج، كما ارتدت نظارة شمسية سوداء.

وبجانبها، ارتدى جورج، 63 عامًا، قميص بولو داكن اللون وبنطالًا أبيض وحزامًا بنيًا. وأكمل النجم الشهير إطلالته بنظارة شمسية سوداء.

يحضر الزوجان المهرجان لحضور العرض الأول لفيلم جورج Wolfs ، المقرر عرضه يوم الأحد 1 أيلول (سبتمبر)، وهو فيلم الإثارة الذي يشارك في بطولته أيضا النجم براد بيت .

وفي وقت سابق من شهر آب (أغسطس)، قضى جورج وأمل بعض الوقت في بحيرة كومو، حيث يمتلك الممثل فيلا مطلة على البحيرة منذ عقود. واستمتع الزوجان برحلة بالقارب مع الأصدقاء قبل التوجه إلى البر لتناول العشاء في فندق جراند تريميزو .