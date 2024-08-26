إيلاف من لندن: في قلب الجبل الأخضر، حيث تمتزج الطبيعة الساحرة بالتراث العريق، يستعد منتجع "أنانتارا الجبل الأخضر" لإطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجبل الأخضر لقطاف الزيتون، الذي يُقام بين 26 و28 أيلول (سبتمبر) 2024. تحتفي هذه الفعالية السنوية بموسم حصاد الزيتون، مقدمةً للزوار تجربة متكاملة تربطهم بجوهر التراث الزراعي للمنطقة.

مناخ فريد

في هذا المنتجع الذي يتربع على قمة الجبل الأخضر، يُذهلك المناخ الذي يذكرك بسحر البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعتبر نادراً في منطقة الشرق الأوسط. البيئة هنا ليست فقط ملاذاً هادئاً بل هي أيضاً موطنٌ لزراعة متنوعة من الفواكه والخضروات، والأهم من ذلك، الزيتون الذي أصبح رمزاً لجودة الحياة في هذه المنطقة.

من هدية ملكية إلى زيتون فاخر

كانت زراعة الزيتون هنا قد بدأت بفضل هدية من ملك إسبانيا السابق، لتحول هذه الهضبة العالية إلى وجهة لإنتاج زيت الزيتون الفاخر.





رابط مباشر بين الإنسان والطبيعة

الزوار الذين يبحثون عن الانغماس في التجربة المحلية سيجدون في مهرجان قطاف الزيتون ضالتهم. تبدأ التجربة مع فرصة المشاركة في حصاد الزيتون، حيث يمكن للضيوف الانخراط مباشرة في هذه العملية الزراعية الأصيلة، ليلمسوا بأنفسهم الترابط الوثيق بين الإنسان والأرض في الجبل الأخضر.





رحلة الإنتاج.. من العصر إلى المائدة

وتستمر الرحلة مع زيارة إلى مصنع محلي، حيث يتم تقديم لمحة عن العملية الشاقة والمفصلة لإنتاج زيت الزيتون، من العصر إلى التعبئة، برفقة روايات مشوقة تسلط الضوء على الحرفية التي تتوارثها الأجيال.



مطبخ عالمي بنكهة محلية

على مدار الأيام الثلاثة، يعيد الشيفان مارتن أريستوندو وريكاردو باسوني تعريف مفهوم الطهي باستخدام الزيتون الطازج الذي تم حصاده من الجبل الأخضر.





أريستوندو، المعروف بأسلوبه المبتكر في تقديم مأكولات الباسك، سيقوم بتحضير قائمة طعام مميزة في مطعم القلعة.





أما باسوني، الشيف التنفيذي في إن إتش كوليكشن ميلانو بريزيدنت، فسيحول زيت الزيتون المحلي إلى لوحات فنية في مطعم بيلا فيستا، مقدمًا أطباقاً تجمع بين النكهات الإيطالية الأصيلة والتقاليد المحلية.

لمسة إيطالية خاصة

لا يكتمل المهرجان دون حضور خورخي مارسيلو روبلس، الخبير الإيطالي الشهير في إنتاج زيت الزيتون، الذي شارك رؤيته حول التقاليد العريقة لإنتاج زيت الزيتون البكر، وأهمية الحفاظ على جودته الفائقة. في مطعم بيلا فيستا، يتم تقديم زيت الزيتون المستورد في قائمة حصرية أعدها الشيف باسوني، لتتيح للضيوف تجربة نكهات إيطاليا الأصيلة وسط أجواء الجبل الأخضر.

احتفال بالسلام في الجبل الأخضر

مارين كويل، المدير العام للمنتجع، تحدثت عن الأجواء الفريدة التي يضفيها هذا الحدث على المنتجع، موضحة أن "الجبل الأخضر يقدم بيئة مثالية لزراعة الزيتون، وهو ما يجعل هذا المهرجان احتفالاً ليس فقط بالطعام، بل أيضاً بالسلام والازدهار اللذين يرمز لهما الزيتون".

بينما تمتد فعاليات المهرجان عبر المنتجع، يقدم مطعم بيلا فيستا طوال شهر أيلول (سبتمبر) قائمة طعام مستوحاة من موسم الزيتون، مع أطباق غنية بزيت الزيتون المحلي. أما لمحبي الاسترخاء، فيوفر منتجع أنانتارا الصحي تجربة تجميلية مميزة تعتمد على خصائص زيت الزيتون المغذية، لتضفي على الضيوف شعوراً متكاملاً بالاستجمام والرفاهية.

نافذة على ثقافة عُمان العريقة

مهرجان حصاد الزيتون في منتجع "أنانتارا الجبل الأخضر" ليس مجرد حدث موسمي، بل هو رحلة في عمق ثقافة وتقاليد عُمان، يقدم للزوار تجربة استثنائية يتعرفون فيها على ثراء الجبل الأخضر الزراعي والنكهات التي تزدهر في هذا الركن الساحر من العالم.