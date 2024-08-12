تماماً مثل الأزياء، تتغيّر مجموعات العطور مع الفصول. ومع حلول الصيف، يحرص عشّاق العطور على اختيار الروائح الطازجة والخفيفة التي تذكّرهم بنسائم الهواء العليلة، والسماء الزرقاء، وأشعة الشمس، لاستعادة اللحظات الخاصة واكتساب ذكريات جديدة تدوم مدى الحياة.

مجموعة Les Brumes من Haute Parfumerie Henry Jacques هي من أكثر المجموعات انتعاشاً وإشراقاً، حيث تعتبر الرفيق المثالي لأيام الصيف الحارّة، إذ تغلّف الشخص الذي يضعها بأخفّ أشكال من عطور الدار المميزة Les Classiques، مع خلاصة الجوهر الحقيقي في قلبها.

ومن بين أكثر الروائح الصيفية المحبوبة نجد Ulysse، وFemme de HJ، وMusk Oil White، التي تمّ تحسينها عبر ما يقرب من نصف قرن من التراث والبراعة وإتقان الصنع الذي لا يُضاهى.

اختر رائحتك المفضّلة أو سافر مع مجموعة من الثلاثة حيث يأخذ Henry Jacques فنّ العيش إلى آفاق جديدة معHJ Voyage. وتضمن المجموعة الخاصة من حقائب السفر المصنوعة يدوياً أن تكون مجموعة عطورك المحبوبة قريبة منك طوال رحلات الصيف، لتتجوّل وتستكشف العالم بأناقة تامّة.

ULYSSE

عطر السرخس برائحة التوابل، وهو مزيج متقن من النغمات العطرية المنعشة والحارة والخشبية. يبدأ Ulysse بانفجار عطري من الخزامى والجريب فروت واليانسون، في افتتاحية منعشة وأنيقة. ويحتوي قلب العطر على مزيج حيوي من نغمات الفلفل والفلفل الوردي والقرنفل، ما يضفي مزيداً من الدفء والأناقة والحداثة. وأخيراً، يستقر العطر على قاعدة عميقة، ترابية ودافئة من أوراق الباتشولي وخشب الصندل والمسك، ما يترك أثراً دائماً من الأناقة والثقة.

العائلة: السرخس / رائحة التوابل

النغمات التلقائية: الخزامى – الجريب فروت – اليانسون

ثمّ: نغمات الفلفل – الفلفل الوردي – القرنفل

أثر العطر: أوراق الباتشولي – خشب الصندل – المسك

FEMME DE HJ

هو عطر برائحة الشيبر والزهور يبدأ بانتعاشة خضراء مع لمسة رائحة البودرة التي يضفيها السوسن، ويتحوّل إلى قلب زهري غنيّ وفاخر، وأخيراً يستقرّ على قاعدة عميقة، ترابية ودافئة. إنه عطر متطوّر وخالد يجمع بين النضارة والتعقيد. ومن اللحظة الأولى، تتكشّف نغماته في تسلسل جميل، وكلّ طبقة تضفي مزيداً من العمق والإثارة.

العائلة: شيبر / زهري

النغمات التلقائية: السوسن – الميرمية – أوراق الغرنوق

ثمّ: الورد – الياسمين – القرنفل

أثر العطر: الطحلب – الباتشولي – المسك

MUSK OIL WHITE

تركيبة متوازنة بشكل جميل من النغمات الغريبة، والطازجة، ورائحة البودرة. يبدأ Musk Oil White بانتعاشة زهرية فاخرة وحيوية، مع العطر الغني لزهرة يلانج يلانج وحلاوة الفريزيا الطازجة ورائحة السوسن الأنيقة. قلب العطر هو باقة زهرية غنية وفاخرة، مع شعور بدفء الشمس تضفيه زهرة مجد الصباح وعطر الياسمين الحسّاس ورومانسية الورد الدمشقي العميقة. وأخيراً، يستقرّ العطر على قاعدة ناعمة، دافئة وحسّية من المسك الأبيض وفانيليا البوربون، ما يترك أثراً عميقاً من الشعور بالراحة والأناقة.

العائلة: مسك / زهري

النغمات التلقائية: يلانج يلانج – الفريزيا – السوسن

ثمّ: الميموزا – الياسمين – الورد الدمشقي

أثر العطر: المسك الأبيض – فانيليا البوربون