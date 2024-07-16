تقدّم عزّة فهمي مجموعة الحلي الراقية " ثريا"، والتي تصطحبنا في رحلة تخطف الألباب عبر الزمان وعَبَق الثقافات.

تعكس المجموعة الحرفية العالية والأناقة المستوحاة من التراث العثماني. ففي كلّ قطعة، تتجلّى الرموز التقليدية للنجمة والهلال التي تعبّر عن السعادة والفرح، مصنوعة بدقّة من الذهب عيار 18 قيراطاً ومزيّنة بأحجار كريمة رائعة. وتشمل قطعاً مميّزة مثل سوار الهلال العثماني، وخاتم الهلال العثماني، وعقد الماس الهلالي، و أقراط الماس الهلالي، وأقراط الأزرار العثمانية. كما تضم عقد الدليل العثماني والسوار المتناسق معه، وكلّ قطعة تعكس أعلى مستويات الحرفية والأناقة.

ويجسّد عقد الهلال المتدلي الُمصاغ من الذهب عيار 18 قيراطاً أساس مجموعة "ثريا". هذه القطعة الرائعة بتصميم مستوحى من الطراز العثماني، مع خيوط من النجوم والأهلّة المتمايلة، مصاغة بدقّة من الأسلاك الدقيقة. وقد نُقشت على العقد كلمتا "سعادة وفرحة"، ليعبّر عن روح المجموعة بتصميمه الأنيق.

أما أقراط الثريا المتدلية فهي إصدار محدود من الذهب عيار 18 قيراطاً، وتعرض العناصر التصميمية المستوحاة من العثمانيين. وتتضمّن هذه الأقراط نجوماً وأهلّة متمايلة مصنوعة بأسلوب الأسلاك المفتولة المميّز لتصاميم عزّة فهمي، وتحمل كلمة "مودّة". وهذه الأقراط المزيّنة بمجموعة متنوّعة من الأحجار، تعكس الجمال المتقن والغنى الثقافي لمجموعة "ثريا".

تتضمّن المجموعة أيضاً خاتم الماس العثماني، وهو قطعة محدودة الإصدار مصاغة من الذهب عيار 18 قيراطاً، مصمّم بشكل أزرار أنيقة تتضمّن نجمة متناسقة مع الهلال المستوحى من الطراز العثماني. وتتوفّر هذه القطعة الرائعة بخيارات متنوّعة من الأحجار، ما يزيد من جاذبيتها ويتيح إظهار الذوق الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمّن المجموعة قطعاً رائعة أخرى، مثل سوار الهلال العثماني، وخاتم الهلال العثماني، وعقد الماس الهلالي، و أقراط الماس الهلالي، وأقراط الأزرار العثمانية، وكلّ منها يعكس الرموز الأنيقة والتميّز الحرفي للمجموعة.