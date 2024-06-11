مع اقتراب فصل الصيف، كشفت بوغوصيان عن سلسلة من الألوان النابضة بالحياة في مجموعة Inlay المميّزة.

وتشهد مجموعة Inlay Reveal إضافة أقراط وقلادات وخواتم من السيترين واليوزايت والتورمالين الأخضر والملاكيت، بالإضافة إلى خاتم جميل من المورجانيت والأوبال الوردي. وفي كلٍّ من هذه الإبداعات المنمّقة، يكشف الحجر الصلب القاتم عن جوهرة ملوّنة متعدّدة الوجوه في قلبه.

وتعدّ مجموعة Inlay مثالاً رائعاً على قدرة بوغوصيان على تحويل مصادر الإلهام القديمة إلى كنوز معاصرة راقية. فقبل قرون مضت، أتقن الحرفيون على طول طريق الحرير تقنية الحفر والترصيع. وفي مصر القديمة والهند، تم ترصيع الرخام بالأحجار الصلبة الزاهية وأم اللؤلؤ لإنشاء فنون وتحف معمارية تتّسم بالروعة والتألّق. بينما في تاج محل بالهند، تزيّن الأعمال الفنية بترصيع بالزهور الملوّنة بتقنيات بالغة الدقّة.

مجموعة Inlay من بوغوصيان هي بمثابة تكريم لهذه الزخارف الزهرية المنمّقة، حيث تضفي حياة عصرية جديدة على المهارات التقليدية من خلال الأحجار الكريمة المقطوعة ببراعة بقطع الإجاص والقطع البيضاوي والتي تمثّل الأوراق والزهور بأسلوب الفنّ المغولي.

وبتوليفتها المميزة التي تجمع بين الإلهام الشرقي والحرفية المبتكرة، تعيد بوغوصيان إحياء فنّ الترصيع القديم لأجيال جديدة. فكلّ قطعة هي نتيجة للحرفية الدقيقة حيث يتم نحت الأحجار الكريمة بدقّة عالية بواسطة الحرفيين المهرة لتتناسق بسلاسة متناهية. وتسمح كمية المعادن القليلة بدخول كمية وفيرة من الضوء إلى كلّ حجر، ما يبرز روعة بريقها، كما تتيح التصاميم البسيطة للألوان والحرفية أن تتصدّر المشهد.

I N L AY S H I N E

في سلسلة Shine، يتلألأ الضوء عبر جوهرتين محفورتين مرصّعتين يتم اختيار ألوانهما لتعزيز جمال كلّ منهما.

السيترين والكريستال الصخري – أقراط، خاتم وقلادة

التورمالين الأخضر والكريستال الصخري - أقراط، خاتم وقلادة

INLAY REVEAL

تقدم مجموعة Reveal مجموعة من الحجارة الصلبة العاكسة التي تكشف عن جوهرة ملونة متعدّدة الوجوه في وسطها.

أقراط وقلادة وخاتم من السيترين واليوزايت

أقراط وقلادة وخاتم من التورمالين الأخضر والملاكيت

خاتم من الأوبال الوردي