إيلاف من بيروت: كشف مصمّم الأزياء الفرنسي نبيل يونس عن تصاميمه الفاخرة لخريف عام 2024 حملت المجموعة اسم "الملكة"، كذلك جاءت بهيبة الملوك والرؤية المتجددة لخطوط الأزياء في العالم.



تمازجت الألوان والقمشة الفاخرة لتصب في قوالب رائعة تأسر قلب المرأة العصرية وتتوجّها ملكة على انجازاتها ومجتمعها المتطوّر مع الاحتفاظ بكل ملامح الأنوثة والجمال والأناقة.



جاءت التصاميم غاية في الذوق الرفيع حيث صممت ونفذت وسخّر لها ارفع انواع الأقمشة من العالم وقدمت مروحة من الألوان المستحدثة لتجمع بين الأناقة والإثارة الراقية والغامضة.

برزت في المجموعة أنواعاً من الأقشمة المطعمة بالمطرّزات وظهر الدانتيل الكريب واضيف اللؤلؤ والأحجار الكريمة والريش الأسود.

اختار المصمم نبيل يونس الأقمشة بعناية فائقة لتكون مرنة خلال تنفيذ التصاميم الابداعية ثم ارفقها بكل المواد والاكسسوارات الخاصة المناسبة حتى أبصرت المجموعة النور بشكل مذهل للغاية وهو الحريص على تفاصيل دقيقة جداً كإختيار احد المصورين العالميين ليمنح الأزياء حقهّا بالتوهجّ مع كل تفصيلة صغيرة خصوصاً بعدما استلهم اسمها من ملكة جمال كولومبيا للعام كاميلا بينزون التي تزينت بالتاج وتصميم المبدع نبيل يونس

مصمّم الأزياء العالمي نبيل يونس يعد من أهم المصممين الذين حققوا انجازات في عالم الموضة على مدى عشرين عاماً وتعاون مع اهم نجمات الوطن العربي وفي مقدّمتهم الديفا هيفا وهبي.