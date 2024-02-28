أطلقت دار Giorgio Armani للأزياء مجموعتها من الأزياء النسائية لخريف وشتاء 2024/25 تحت عنوان Winter flowers، كرسالة من النعم والأمل في عناق ساحر مع قوة الطبيعة وطاقتها ودورة حياة كوكبنا.

يفتتح العرض بالظهور الرائع للعارضة جينا دي بيرناردو Gina di Bernardo، الوجه الجميل ونجمة الحملات الإعلانية في فترة الثمانينيات والتسعينيات التي التقطتها عدسة ألدو فالاي Aldo Fallai في تجسيدٍ مميز لهذه الرسالة. تتفتح الأزهار ولو حتى في ذروة الشتاء وأعماقه، مبشرة بالجمال والنمو المتجدد، لتُزيّن ملابس هذه المجموعة بطريقة مذهلة، وتؤكد على الإحساس بالراحة والمرونة المتناغمة من خلال هذه التصاميم المميزة الراقية التي تعكس بقوة جوهر عمل جورجيو أرماني Giorgio Armani.

تتمحور لوحة الألوان حول الأزرق الليلي والأسود الكثيف والأخضر الداكن، ألوان تُشرق لامعة بتألق المخمل والساتان والحرير التقني، وكثافة الصوف الـ bouclé الناعم والتطريز. تتغلغل الازهار وتبرز معززةً الضوء واللون، مصحوبة باليعاسيب المُطرزة، التي تُعتبر أيضاً رمزاً للأمل. صورة أرماني الظلية ترسم قامة ممشوقة رشيقة الوزن تتضمن سترات بأكمام واسعة ومعاطف طويلة وسراويل فضفاضة. وقت المساء، ترسم الفساتين الطويلة الرائعة شكلاً شاعرياً نحيلاً. رؤية نابضة بالحياة زاخرة بالراحة والثقة: امرأة تتفتح في البرد، رشيقة الحركة، ترتدي أحذية الـ trainers الرياضية أو أحذية منخفضة، امرأة حاضرة على الدوام.

