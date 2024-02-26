تحتفل "سيرابيان" هذا العام بافتتاح متجرها الرئيسي في العاصمة اليابانية. وتم تصميم المساحة لتبدو وكأنها فيلا إيطالية في قلب "غينزا"، أنشأها حرفيون من ميلانو وقاموا بطلاء الجدران وإدخال عناصر من الفسيفساء والسيراميك. وهناك مزيج أنيق من الديكور المعاصر والكلاسيكي، مقترناً بطريقة تعكس عفوية ميلانو التي احتضنت دائماً اللمسات الحديثة جنباً إلى جنب التاريخ العريق.

ويتم استكشاف العلاقة بين المدينتين خلال أسبوع الموضة في ميلانو، من خلال عرض مجموعة سيرابيان لموسم الخريف/ الشتاء في فيلا "موزارت".

وابتكر "تشيسو"، أقدم شركة لصناعة الكيمونو في اليابان (تأسست عام 1555 في كيوتو)، ثلاثة تصاميم خاصة لهذه المجموعة تضم "زهور أونيريك"، وهي أزهار رائعة ولدت من زواج خيالي بين النباتات الإيطالية واليابانية. ويستخدم حرير الزينة كبطانات داخل الأكياس وكوشاح من الخارج. وسيحضر أستاذ للرسم من "تشيسو" لعرض أعماله الفنية على الهواء مباشرة. كما سيتم استخدام هذا الحرير في صنع مجموعة محدودة من الحقائب لمتجر طوكيو الجديد - وستكون هذه التصاميم متاحة أيضاً للطلبات المخصصة للعملاء في أماكن أخرى من العالم.

فيلا "موزارت" نفسها، وهي مثال رائع لأسلوب آرت ديكو الذي امتد من أوروبا إلى الشرق قبل حوالي قرن من الزمان، تحوّلت بلمسات ساتوشي كاواموتو. ولـد هذا الفنان ونشأ في اليابان، وكرّس حياته للعمل مع المساحات الخضراء والزهور عبر مجموعة واسعة من الأساليب الفنية. ويتخذ كاواموتو، الذي يُقيم حالياً في ميلانو، من حديقة الفيلا مصدر إلهام لإنشاء تركيبات نباتية وأوراق الشجر من النباتات والزهور الإيطالية واليابانية داخل الفيلا، والتي تجلب روح الحديقة إلى الأجواء الداخلية.

كما يتم تمثيل طراز ميلانو الأصيل بقوة في الفيلا عبر مشاركة روسانا أورلاندي، التي تعرض في المساحة المستوحاة من اليابان قطع تصميم معاصرة من معرضها. علاوة على ذلك، قام استوديو للهندسة المعمارية والتصميم في ميلانو متخصص في العمل باستخدام الورق المقوى المعاد تدويره والقابل لإعادة الاستخدام، بصنع قواعد عرض هندسية مستوحاة من فن الأوريغامي لعرض المجموعة الجديدة من الحقائب، والتي تم رسم العديد منها بطريقة تحاكي الألوان المتدرجة لقطع "موزايكو".

وبالإضافة إلى الإبداعات الخاصة المصممة حسب الطلب والتي تتضمن الحرير، تقدم "سيرابيان" عدداً من القطع الجديدة لموسم خريف/ شتاء 2024. ومن أبرزها حقيبة Anì، التي تحمل اسم زوجة ابن المؤسس: وهي نسخة مصغرة محدثة من حقيبة سفر بوليتو المستوحاة من أرشيف الدار. وتتميز حقيبة Anì بأنها رقيقة وأنيقة ومطوية على الجوانب لإضفاء هيكل أنيق، مثل جميع حقائب "سيرابيان"، كما أنها عملية للغاية ومثالية لدائمي التنقل.

وتشمل الابتكارات الأخرى تدرجات "موزايكو" اللونية الجديدة عبر أنماط مختلفة من الحقائب، وتطوير تقنية "موزايكو" لدمج مزيج من المواد: النابا وجلد الغزال، والنابا والجلود المذهلة، والنابا والصوف الإيطالي الثمين.

ومن خلال المزج بين الصناعة اليدوية والتصميم، تتمتع حقائب "سيرابيان" لموسم خريف/ شتاء 2024 بمظهر مميز لا يعتمد على إبراز العلامة التجارية أو الشعارات. "سيرابيان" على ذراعك هي عبارة مرهفة عن الذوق الراقي، وببساطة.. "إذا كنت تعرفين، فأنت تعرفين".

