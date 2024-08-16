باريس: استقبلت دار بوشرون الشهيرة طاقم مسلسل نتفليكس الشهير "إميلي في باريس" Emily in Paris لتصوير مشاهد من موسمه الرابع داخل مقرها التاريخي في باريس.

ففي الحلقة الثانية من الموسم الجديد، التي عُرضت في 15 آب (أغسطس) 2024، تم تسليط الضوء على الشقة الفاخرة لدار بوشرون في 26 ساحة فاندوم، حيث اجتمع النجوم ليلي كولينز، فيليببين لوروا-بوليو، وبرونو غويري لتصوير مشاهد أسرت قلوب المشاهدين.

الجدير بالذكر أن علاقة بوشرون بالمسلسل بدأت منذ الموسم الثالث، حينما أشارت شخصية سيلفي، التي تلعب دورها فيليببين لوروا-بوليو، إلى بوشرون كعميل محتمل لوكالة التسويق. وقد تطورت هذه العلاقة إلى تعاون أعمق في الموسم الرابع، حيث تم تصوير المشاهد في 5 فبراير 2024 داخل الشقة التي تُعد من أفخر أجنحة بوشرون، والتي تم تجديدها في عام 2018 لتصبح ملاذاً خاصاً لأصدقاء الدار، حيث يمكنهم التمتع بتجربة فريدة تشمل الغداء والاسترخاء مع إطلالة ساحرة على ساحة فاندوم.

وأضفت مجموعة Quatre لمسة من الأناقة على الحلقة، حيث احتفلت بوشرون بمرور 20 عاماً على إطلاق هذه المجموعة المميزة، التي تألقت على يد فيليببين لوروا-بوليو. وقد قدمت الدار أكثر من 100 قطعة مجوهرات خصيصاً لهذا التصوير، لتضفي مزيداً من السحر على هذا التعاون بين بوشرون و"إميلي في باريس"، الذي يجسد التقاء الفخامة بعالم الفن والسينما.