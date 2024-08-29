إيلاف من بيروت: أعلنت دار بوشرون، المتخصصة في المجوهرات الراقية الفرنسية، عن اختيار الفنانة اليابانية MINA سفيرة جديدة لها في اليابان. MINA، التي تعد عضواً بارزاً في فرقة الفتيات TWICE منذ عام 2015، حققت شهرة عالمية بفضل مشاركتها في الفرقة.





وأفادت دار بوشرون بأن اختيار MINA جاء نتيجة لتوافق القيم المشتركة بين الطرفين، مثل الجرأة، والقوة، والإبداع. MINA بدأت حياتها المهنية في سن مبكرة بعد انتقالها إلى كوريا الجنوبية في عمر السادسة عشرة، وهو ما يعكس التزامها وطموحها.





MINA علّقت على هذا التعاون قائلة: "يشرفني أن أكون سفيرة لعلامة تجارية تحمل إرثاً طويلاً وتتمتع بروح إبداعية متجددة. أتطلع من خلال هذه الفرصة إلى تطوير نفسي والتعبير عن هوية بوشرون الفريدة".

منذ انطلاقتها مع فرقة TWICE في عام 2015، ساهمت MINA في تحقيق الفرقة للعديد من الإنجازات على مستوى العالم، وحظيت بدعم واسع من الجمهور. تميزت MINA بذكائها وأناقتها وقوتها الداخلية، ما جعلها تبرز بين زميلاتها في الفرقة. في دورها الجديد كسفيرة لبوشرون، ستشارك MINA في حملات إعلانية ومحتويات إعلامية متعددة.

من جهتها، أعربت هيلين بولي-دوكان، الرئيسة التنفيذية لدار بوشرون، عن ترحيبها بـMINA، مشيرة إلى أن اختيارها يعكس قيم الدار في الابتكار والتميز. وأضافت أن مسيرة MINA الفنية تعكس قوة إرادتها وشخصيتها الفريدة، مما يجعلها خياراً مناسباً لتمثيل بوشرون.