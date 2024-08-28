إيلاف من لندن: جذب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الأنظار بمظهره الحالي، والذي بدا من خلاله أنه قام بعملية زراعة شعر.

واللافت أن "موضة زراعة الشعر" ليست جديدة في عالم كرة القدم، فقد فعلها نجوم كثر قبل صلاح، وقد لا يلاحظ الجمهور ذلك، ومن بينهم وين روني نجم الكرة الانجليزية ومان يونايتد السابق، وكذلك يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، والمدرب الإيطالي الشهير أنتونيو كونتي، وغيرهم من مشاهير كرة القدم.

"موضة زراعة الشعر" مرشحة للازدياد بقوة خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط نجوم كرة القدم بعقود إعلانية، وظهورهم الدائم عبر منصات السوشيال ميديا، والحورات التلفزيونية المستمرة، وغيرها من متطلبات الظهور الدائم خارج ملاعب كرة القدم، مما جعل المظهر الجذاب يشغلهم طوال الوقت.

روني.. نجم مان يونايتد ومنتخب انجلترا السابق

كونتي.. المدرب الإيطالي

كين.. نجم البايرن ومنتخب انجلترا

شاكيري.. نجم الكرة السويسرية ولاعب ليفربول السابق

كلوب.. المدرب الألماني والمدير الفني السابق لليفربول

جوردي ألبا.. نجم البارسا السابق