إيلاف من الرباط : احتفالا بعظمة الزواج المغربي، تحتضن مدينة الدار البيضاء، حفلا ضخما يستعرض طقوس هذا التقليدالمغربي،تحت عنوان"أكبر حفل زفاف في العالم"، وذلك يوم السابع من ديسمبر المقبل.

وأوضح بيان للمنظمين أن هذا العرض الفريد، الذي يتم فيه الاحتفال لأول مرة بزفاف مغربي بهذا الحجم، والذي أعلنت عنه منصة (billetteries.ma)، سيتيح للجمهور "فرصة استكشاف عمق التقاليد المغربية".

ويُعيد الحفل إحياء أهم لحظات الزفاف التقليدي المغربي، بدءًا من مراسم الحناء إلى ارتداءالأزياء الزاهية بالألوان المتنوعة والموسيقى الشعبية الساحرة.

وسيتم تقسيم الجمهور بشكل رمزي إلى "عائلة العروس" و"عائلة العريس"، مع المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة، مثل قيمة المهر والهدايا واختيار الفرقة الموسيقية، حيث أن الجمهور هو من يتخذ القرار في هذه الأمسية الفريدة.

ويقول المنظمون إن "أكبر حفل زفاف في العالم" يقترح "غوصًا عميقًا في جوهر التقاليد المغربية"، حيث يعيش الجمهور مراحل الزفاف المغربي التقليدي بتفاصيله.

وسيتميز الحدث بمشاركة "النكافات" . و"النكافة" هي "السيدة التي تعملُ على تزيين المرأة ليلة عرسها وتجهيزها لتُظهرها في أبهى حلة"، إلى جانب فقرات موسيقية يقدمها فنانون معروفون.

كما يسعى العرض إلى إبراز التنوع الثقافي المغربي، اذ يسلط الضوء على خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، وسيشرف على تنشيطه الفنان ربيع القاطي.

ويقول المنظمون إن الجمهور لن يكون مجرد مشاهد، بل جزءًا أساسيًا من الحدث؛ حيث سيتمكن الحضور من ارتداء الأزياء المغربية التقليدية، ما يضفي لمسة من الأصالة على الاحتفال، إذ سترتدي النساء القفاطين الفاخرة، فيما سيرتدي الرجال الجلابيب الأنيقة، ليشكلوا لوحة حية تحتفي بجمال وعراقة التقاليد المغربية.