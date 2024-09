تحت شعار 'شكراً للنسوية، لكننا نرى الحياة بشكل مختلف'، يثير ترند 'الزوجة التقليدية' انقساماً حاداً بين من يعتبره خياراً حراً للمرأة وبين من يخشى أن يكون خطوة إلى الوراء في نضال حقوق النساء. في هذا التقرير، نستكشف كيف أصبح هذا الترند ظاهرة متنامية، وما هي أبعاده الاجتماعية والمخاوف المحيطة به.

خلال الأشهر الماضية، برز على منصات التواصل الاجتماعي ترند جديد يعرف باسم "الزوجة التقليدية" (Tradwife)، الذي يجمع بين مفهومي الزوجة التقليدية والبقاء في المنزل. يُعد هذا الترند رد فعل لبعض النساء الغربيات اللواتي يفضلن التخلي عن الوظائف والتفرغ لأدوار الأسرة التقليدية، مثل الطهي، والتنظيف، وتربية الأطفال، وطاعة الزوج.

في حين يرى البعض هذا النمط اختياراً شخصياً وحراً، يرى آخرون أنه يمثل تقاطعاً مع أفكار يمينية متشددة، قد يقوض حقوق النساء التي ناضلن من أجلها لسنوات.



تقول إستيه ويليامز، إحدى الشخصيات المؤثرة في هذا المجال: "الزوجات التقليديات هن نساء يخترن أن يعيشوا حياة تتمحور حول الأدوار الجندرية التقليدية، حيث يقوم الزوج بإعالة الأسرة بينما تكرس الزوجة نفسها لرعاية البيت والأطفال".



وتضيف أن "الزوجات التقليديات يعتقدن أن المرأة يجب أن تخضع لزوجها وتخدم زوجها وأسرتها، وهو ما يغضب كثيرين لأنهم يظنون أننا نقول إن المرأة أدنى من الرجل، وهذا ليس صحيحا، فالزوجات التقليديات يرين أن دورهن مختلف ولكنه لا يقل أهمية عن دور الرجل".

لكن ويليامز لا تعبر عن رأي جميع الزوجات التقليديات. على سبيل المثال، صاحبة حساب Gwen the Milkmaid على تيك توك، تقول في أحد المقاطع المصورة المثيرة للجدل: "في رأيي الرجال يقومون بإعالتنا، ويجب أن نطيعهم لأنهم سادتنا".



تؤكد ويليامز أن الزوجات التقليديات لا يقلن إن مكان كل امرأة هو المنزل، ولكنه مجرد اختيار. كما ترفض استخدام كلمة "حركة" لوصف الزوجات التقليديات، قائلة إنهن فقط يعرضن نمط حياتهن ولا يحاولن فرضه على الآخرين.



تقول الدكتورة فيرونيكا هوبنر مدرسة علم النفس بجامعة ماسي بنيوزيلندا وصوفيا سايكس الباحثة بالجامعة ذاتها، واللتان نشرتا أبحاثا مشتركة عن ظاهرة الزوجات التقليديات إنها تعتبر "مجموعة ثقافية فرعية، ولكن ربما كان من الملائم أيضا وصفها بأنها حركة. ولطالما كانت هناك نساء يعشن في إطار علاقات جندرية تقليدية، ولكنهن أصبحن الآن بالتأكيد أكثر شهرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وما تحظى به المؤثرات اللاتي ينتمين إلى هذه الفئة".



سمات مشتركة

هناك سمات مشتركة بين غالبية الزوجات التقليديات صانعات المحتوى على الإنترنت: الظهور بمظهر أنيق من خلال ارتداء ملابس منمقة (فساتين في معظم الأحيان) بعضها مستوحى من موضة أزياء خمسينيات القرن الماضي، وتسريحات شعر ومساحيق تجميل تبرز أنوثتهن، والتحدث بصوت هادئ.



غالبية المحتوى يبرز نمط حياة هؤلاء النساء، ولا سيما طهي الأطعمة والمخبوزات الشهية من الألف إلي الياء، وتنظيف المنزل والعناية بالأثاث وكي الملابس ورعاية الأطفال.



كما يتحدث العديد منهن عن معتقداتهن فيما يتعلق بالزواج وشكل العلاقة بين الزوجين، وكثيرا ما نسمع عبارات تؤكد على أهمية "خضوع" المرأة لزوجها وأنه هو "صاحب الكلمة الأخيرة" وهو من يتخذ القرارات المالية وتلك المتعلقة بتعليم الأطفال ومستقبلهم.

"الزوجات التقليديات" وحقوق المرأة

من المفارقة أن "الزوجات التقليديات" يرسمن صورة رومانسية للحقب التي كانت النساء فيها لا يملكن اختيار أوضاعهن، وينتقدن الحركات النسوية التي يرون أنها "جردت النساء من أنوثتهن وجعلتهن يرفضن أدوارهن التقليدية كزوجات وأمهات"، رغم أن تلك الحركات كان لها الفضل في أن أصبحت لديهن حرية اختيار نمط حياتهن.



لماذا تعاني النساء من الضغط النفسي والإجهاد أكثر من الرجال؟

دور الآباء في تربية الأبناء له أثر كبير في مختلف مراحل حياتهم



في حوار مع موقع stylist.co.uk، قالت ديكسي أنديلين فورسايث صاحبة مشروع إعطاء دروس في "الأنوثة" للنساء حول أنحاء العالم إن حركة العودة إلى الأنوثة "في صعود لأن النساء ضقن ذرعا بالنسوية...نقول للنسويات: شكرا على السراويل، لكننا نرى الحياة بأسلوب مختلف".



وردا على هذا التصريح، كتبت المحامية الأمريكية المدافعة عن حقوق المرأة الدكتورة آن أوليفاريوس على حسابها على منصة إكس: "ليست السراويل فحسب يا عزيزتي. ماذا عن الحساب المصرفي الذي يحمل اسمك، وحقوقك الانتخابية وتجريم اغتصاب الزوج وضربه لك. وهذه أمثلة قليلة فقط".



يخشى منتقدو هذا التيار أن يؤدي إلى تقويض الحقوق التي كافحت المرأة لانتزاعها، والتي أشارت المحامية أوليفاريوس إلى بعضها، إذا ما استمرت شعبية هذه الظاهرة في الصعود. بل ويحذر بعضهم من أن تصبح النساء في وضع شبيه بذلك الذي تصوره رواية مارغريت أتوود الشهيرة The Handmaid’s Tale (قصة الخادمة) التي تنتمي إلى فئة "الدستوبيا" أو أدب ما بعد الكارثة، والتي تدور أحداثها في دكتاتورية "غيلياد" المتخيلة في الولايات المتحدة والتي تسلب النساء كافة حقوقهن وتجبرهن على العمل كخادمات وإنجاب أطفال من رجال الطبقة الحاكمة.



تقول الدكتورة كامبيون إن معتقدات هذه المجموعة "تضر بالتأكيد بالمجتمعات الليبرالية الديمقراطية التي تعد فيها المساواة، ولا سيما أمام القانون، مبدأ رئيسيا".

" “We say to feminists: thanks for the trousers, but we see life a different way.”

Not just the trousers, dear.

The bank account in your own name, your voting rights and outlawing your husband raping and beating you. To name just a few things. #Tradwife https://t.co/LnhQ7TiA0Z