يصف مصمم الأزياء الشهير يوهجي ياماموتو يصف العمل بأنه "سجن". وفي مقابلة أجرتها معه وول ستريت جورنال، تحدث ياماموتو عن نظرته المختلفة للحياة والعمل، ويشارك تفاصيل يومياته وطقوسه التي تجمع بين البساطة والمعاناة.

إيلاف من لندن: يسلك مصمم الأزياء يوهجي ياماموتو طريقًا مختلفًا. منذ أن تخلى عن دراسة الحقوق، أصبح أحد الأسماء البارزة في عالم الموضة، التي دمجت بين الأزياء الراقية والملابس الرياضية.

بدأ مشواره في عالم الأزياء بعرضه الأول في باريس عام 1981، وسرعان ما أصبح رياديًا في هندسة الموضة. تصاميمه الفريدة، مثل طقم الزفاف من مجموعة خريف 1998 الذي تميز بقبعة ضخمة تطلبت أربعة رجال لحملها، أصبحت أيقونية. اليوم، تُعتبر تصاميمه السوداء المعقدة والمزينة بالكشكش من ركائز عالم الموضة، وغالبًا ما تُباع بأسعار خيالية.

إلهام المعاناة

ياماموتو ليس فقط مصممًا، بل هو أيضًا موسيقي يغني الموسيقى التصويرية لمعظم عروضه. رغم شهرته الواسعة، يبقى غير مبالٍ بتأثيره على صناعة الأزياء، مفضلًا التركيز على المستقبل. يقول: "أشعر بالملل من نفسي". ومع ذلك، يجد سعادته في الأشياء البسيطة، مثل المشي مع كلبه "رين" أو تناول الإفطار.

روتين الإرهاق

عند سؤاله عن روتينه اليومي، يعترف ياماموتو بأنه يشعر بالإرهاق منذ صباح يوم الإثنين، ويكره الذهاب إلى المكتب بسبب ضغط العمل. "عادة ما أستيقظ وأنا أشعر بالتعب، ولكن المشي مع كلبي هو ما يخفف من هذا الإرهاق"، يوضح ياماموتو.

أسئلة البوذية

أما عن إلهامه لمجموعة ربيع 2025 للرجال، فقد استوحاها من صراعه مع التغير المناخي وتأملاته في البوذية. يقول: "وضعت الكثير من الأسئلة العميقة في الملابس التي أصممها. أسئلة مثل: لماذا نعيش؟ لا أزال أبحث عن إجابة."

إبداع على الطريق

الإلهام بالنسبة لياماموتو يأتي غالبًا أثناء قيادة السيارة، حيث يبحث عن تلك اللحظة التي يقول فيها "أوه، نعم!". المشي مع كلبه وتناول الإفطار هما أفضل لحظات يومه، لكن الذهاب إلى المكتب يظل الأمر الذي يكرهه.

اليابان فقط

ياماموتو يعتبر من القلائل الذين لا يزالون يصنعون الملابس في اليابان، ويرى في ذلك تحديًا لتجنب تكرار ما يفعله الآخرون. "أحاول دائمًا ابتكار شيء جديد يجذب الانتباه، ولكن هذا ليس بالأمر السهل، فأنا أشعر بالملل بسهولة"، يقول ياماموتو.

روتين الجمال

عندما سُئل عن روتينه للعناية بالبشرة، أجاب بسخرية: "هل يبدو أنني أهتم ببشرتي؟" أما عن احتفاله بالإنجازات، فقد نسي ياماموتو معنى الاحتفال، مؤكدًا أن لا شيء يستحق الاحتفال في حياته.

سجن الإبداع

ياماموتو يرى في العمل واجبًا يشبه السجن، حيث يقول: "لا، لا أجد متعة في ذلك. لكنني أحب المعاناة". بالنسبة له، الجمال لا يُخلق، بل هو موجود في الطبيعة.

مستحضرات صباحية

رغم بساطة حياته، يتمسك ياماموتو ببعض الطقوس الصباحية:

أمريكانو : يبدأ يومه بقهوة أمريكانو والجرانولا المصنوعة يدويًا.

: يبدأ يومه بقهوة أمريكانو والجرانولا المصنوعة يدويًا. القبعة : لا يغادر المنزل بدون قبعته.

: لا يغادر المنزل بدون قبعته. الخبز المحمص الفرنسي : الإفطار هو وجبته المفضلة.

: الإفطار هو وجبته المفضلة. الكتاب : يحمل دائمًا كتابًا من صديقه سيغو ماتسوكا.

: يحمل دائمًا كتابًا من صديقه سيغو ماتسوكا. المياه الفوارة: يحتاج إلى المياه الفوارة لإيقاظ جسمه.

أعدت إيلاف التقرير عن وول ستريت جورنال. (لتصفح الأصل)