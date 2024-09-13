كانت رحلة أميرة ويلز، كيت ميدلتون، مع العلاج الكيميائي شاقة، وتركز جهودها الآن على الشفاء التام.. هذا ما أفصحت عنه في رسالة مصورة، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته، ومؤكدة أن رحلة السرطان طويلة ومعقدة، لكنها ماضية في معركتها نحو التعافي.

أكملت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، علاجها الكيميائي، وأعلنت نيتها العودة إلى مهامها الرسمية عندما تسمح حالتها الصحية بذلك.

وفي رسالة مصورة، قالت الأميرة إن الأشهر التسعة الماضية كانت "فترة صعبة للغاية على عائلتنا". وأضافت: "رحلة السرطان معقدة، مخيفة، وغير متوقعة، خاصة لأولئك الذين يكونون الأقرب إليك". ورغم أن الأميرة أنهت علاجها الكيميائي، إلا أنها أوضحت أن "طريق الشفاء طويل"، مؤكدة أنها ستأخذ "كل يوم كما يأتي".

وقالت كاثرين في الرسالة المصورة: "الآن، تركيزي منصب على فعل ما بوسعي للشفاء من السرطان".

رحلة الأميرة مع السرطان

بدأت كيت العلاج الكيميائي الوقائي في شباط (فبراير) بعد اكتشاف الأطباء لخلايا سرطانية خلال عملية جراحية في كانون الثاني (يناير). هذا العلاج يُستخدم كوسيلة للتخلص من أي خلايا سرطانية قد تكون موجودة، ويقلل من احتمالية نمو السرطان أو عودته.



كيت ميدلتون أميرة ويلز تعلن خضوعها للعلاج من السرطان

هل فقد القصر الملكي السيطرة على الخطاب الإعلامي بعد إصابة الأميرة كيت بالسرطان؟



ما نوع السرطان الذي كانت تعاني منه كيت؟

لم يذكر قصر كنسينغتون نوع السرطان الذي كانت كاثرين تتلقى العلاج منه. كما أشار إلى أنه من غير الممكن في هذه المرحلة الجزم رسمياً بأنها شفيت تماماً من السرطان.

في الغالبية العظمى من الحالات، لا يكون المريض خالياً من السرطان حتى يخضع لعملية جراحية ناجحة، ويكمل العلاج اللاحق وفترة مراقبة.

ما هي رسالة الأميرة للمصابين بالسرطان؟

قالت كاثرين: "إلى كل من يواصلون رحلتهم مع السرطان - أنا معكم، جنباً إلى جنب، ويداً بيد". كما أعربت عن "امتنانها الكبير" للدعم الذي تلقته هي وأمير ويلز، وهو الدعم الذي استمدا منه "قوة كبيرة".

أين تلقت الأميرة علاجها؟

أُجريت العملية الجراحية الأصلية لكاثرين في عيادة لندن، وهي منشأة خاصة. وقال قصر كنسينغتون إنه لن ينشر أي معلومات طبية خاصة أخرى. وفي رسالة فيديو سابقة، شكرت كاثرين "الفريق الطبي الرائع" الذي كان يعالجها.

Getty Images العلاج بالخلايا التائية المضادة للخلايا الليمفاوية هو نوع من العلاج المناعي الذي يعدل وراثياً الخلايا التائية للمريض للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها

ما هو السرطان؟

يحدث السرطان عندما تنقسم الخلايا في جزء معين من الجسم بطريقة غير منضبطة.

لكن في حال لم يُعالج، يمكن لهذه الخلايا أن تنتشر إلى أنسجة أخرى في الجسم وأعضائه، وهو ما يُعرف بالسرطان الثانوي أو المنتشر.

المصابون بالسرطان: احصائيات

في المملكة المتحدة، يصاب واحد من كل شخصين بنوع من أنواع السرطان خلال حياتهم. وهناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان.

لكن أكثر الأنواع شيوعاً في المملكة المتحدة "سرطان الثدي والرئة والبروستاتا والأمعاء"، بحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. ويُشخص كل نوع من أنواع السرطان وعلاجه بطريقة محددة.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالسرطان، لكن الخطر يزداد كلما تقدم الإنسان في العمر، لأن هناك وقتاً أطول لتراكم تلف الخلايا.

وتحدث غالبية حالات السرطان لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر. وفي المملكة المتحدة، يشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً أو أكثر، ثلث الحالات.

يشار إلى أن معدلات النجاة من السرطان تضاعفت خلال الخمسين عاماً الماضية.



هل صرنا معرّضين للإصابة بالسرطان في سنّ مبكرة؟ وما السبب؟

اختبار جديد يتنبأ باحتمالية عودة سرطان الثدي قبل سنةٍ من ظهور أعراض

ماذا عليك أن تفعل إذا كنت تعتقد بإصابتك بالسرطان؟

في حال لاحظت شيئاً غير طبيعي بالنسبة لك، فراجع الطبيب. وقد يشمل ذلك حدوث نزيف أو ألم غير مبرر، كتلة أو تورم غير عادي، تعب وفقدان وزن غير مبررين، أو سعال مستمر.



لكن الأعراض التي تعاني منها قد لا تكون بالضرورة تعني إصابتك بالسرطان، إلا أنه من المهم أن تجري الفحص. إذ أن اكتشاف السرطان مبكراً يمكن أن يجعل علاجه أسهل في كثير من الأحيان.



ماذا نعرف عن علاج السرطان الجديد "الألطف" من العلاج الكيميائي؟