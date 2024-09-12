إيلاف من الرباط: وصف سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد لدى المغرب سامي عبد الله الصالح، العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في ظل الروابط المتينة بين قيادتي البلدين والوشائج الأخوية بين الشعبين السعودي والمغربي، بأنها علاقات نموذجية ومميزة من خلال التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين.

جاءت تصريحات السفير السعودي خلال لقاء تعارفي عقده أخيرا مع مدراء ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المغاربة .

4,4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

وقال السفير السعودي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 حوالي 4.4 مليار دولار، وأنه في تصاعد مستمر. واوضح ان هناك 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب وأهمها شركة أكوا باور العاملة في مجال الطاقات المتجددة،وحوالي 25 شركة مغربية تستثمرفي السعودية .

وأشار السفير السعودي كذلك للزيارات المتبادلة المستمرة بين المسؤولين في البلدين من أجل التشاور والتنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثنائية، مذكرا بالزيارات التي قام بها أخيرا للمغرب وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة وكذلك زيارة وزير الصحة ووزير النقل.

رؤية المملكة 2030 وما تحقق من إنجازات

تحدث السفير الصالح عن رؤية المملكة 2030 وما يتحقق حاليا من إنجازات لفائدة الأجيال السعودية القادمة، والأثر المباشر لهذه الإنجازات الذي يعود لصالح المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيرا إلى قدرتها الاستثمارية الهائلة التي تمكنها من الانطلاقة نحو آفاق اقتصادية جديدة معتمدة على طاقات الشباب السعودي الذي يمثل نصف المجتمع السعودي.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية في العديد من المجالات

تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين عن مسيرة رؤية السعودية 2030 في مرحلتها الأولى التي دشنت إصلاحات اقتصادية وهيكلية في العديد من المجالات، عبرالطريق إلى تحول وطن ناضج، حيث أصبحت النتائج ملاحظة على أرض الواقع، لتبدأ مرحلة ثانية من النمو والفرص في تبني القطاعات الواعدة يتوسع فيها دور القطاع الاقتصادي في تحقيق الأهداف لتنمو في بيئة ممكنة وجاذبة مما يحقق تنوعاً اقتصاديا وإثراً اجتماعياً مستداماً في المرحلة الثالثة من المسيرة وأدى إلى تعزيز القطاع غير النفطي ونموه، إذ سجل عام 2023 نمواً حقيقياً يشكل نصف إجمالي الناتج المحلي.

تقدم المملكة في العديد من المؤشرات الدولية

وأوضح السفير السعودي ان المملكة تقدمت في العديد من المؤشرات الدولية، وازدهرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهاراً غير مسبوق، وواصل القطاع الصناعي منجزاته بتوطين صناعة السيارات وافتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية بالمملكة، مشيرا إلى أن المملكة ما زالت تواصل اكتشاف ثرواتها الطبيعية المعدنية حيث تم تقييم قيمة هذه الثروات المعدنية بـ 9 ترليون ريال سعودي، كما تتواصل الجهود الهادفة إلى بناء اقتصاد أخضر يساهم في المحافظة على البيئة ويعزز استدامتها لتكوين مجتمع حيوي ينعم بجودة حياة والصحة.

وفي مجال نماء ورضاء المجتمع،استثمرت الجهود في تمكين القطاع الغير ربحي ونموه وتمكين الأسر السعودية من تملك مساكن، حيث أن عدد الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية يشكل نسبة 63.74% من السكان.

وأشار السفير الصالح إلى أن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 7.7% عام 2023، من نسبة 8% عام 2022.

وذكر السفير السعودي أن المملكة هي عمق للعالمين العربي والإسلامي، ومحور يربط بين ثلاث قارات وتمر بها طرق ملاحة بحرية هي من ضمن الأكثر أهمية على مستوى العالم.

وخلص السفير السعودي إلى القول إن رؤية المملكة 2023 تستند كذلك على قيم متجذرة في وجدان المجتمع السعودي، ومن هذا المنطلق كرست المملكة قدراتها وجهودها في خدمة ضيوف الرحمن وفتحت أبوابها للعالم لتشارك معهم ثقافتها العريقة وتحتفي بالضيوف وترحب بهم. مشيرا إلى أن عدد المعتمرين في العام الماضي بلغ 13.56 مليون معتمر.