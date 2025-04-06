يتوقع المكتب الوطني البريطاني للإحصاء أن تواصل النساء في إنجلترا وويلز تحديداً، إنجاب الأطفال في وقت متأخر من العمر، وإنجاب عدد أقل من الأطفال وتكوين أسر بعدد أفراد أقل مقارنةً بالأجيال السابقة.

ويقول المكتب إن الفتيات اللائي سيبلغن 18 عاماً خلال العام الحالي، من المرجح أن ينجبن طفلاً واحداً في المتوسط، لكل امرأة في سن 35 عاماً، بعكس جيل أمهاتهن، حين كان متوسط الإنجاب طفل واحد لكل امرأة في عمر 31 عاماً.

وتوقع المكتب أيضاً أن يكون معدل الإنجاب 1.52 طفلاً لكل امرأة، بينما كان معدل الإنجاب 1.95 طفلاً لكل امرأة في جيل أمهاتهن، و 2.04 في جيل جداتهن.

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ويعد هذا التحليل الأول الذي يستكشف فيه المكتب الوطني للإحصاء كيف يمكن أن تتغير مستويات الخصوبة في الأجيال القادمة.

وينظر التحليل في أنماط الخصوبة للنساء اللاتي وُلدن عام 1978 إلى جانب أنماط جيل أمهاتهن اللاتي يُفترض أنهن وُلدن عام 1951، وتوقعات حول جيل بناتهن اللاتي وُلدن عام 2007 ويبلغن حالياً 18 عاماً.

ويُظهر التقرير أن النساء اللاتي وُلدن عام 1978 أنجبن في المتوسط طفلاً واحداً لكل سيدة لدى بلوغهن سن 31 عاماً، بينما حدث ذلك في عمر 26 عاماً في جيل أمهاتهن.

ومن خلال توقع استمرار هذا التوجه في المستقبل، رجح المكتب الوطني للإحصاء أن يكون لدى النساء اللاتي وُلدن عام 2007، طفل واحد لكل سيدة في المتوسط عند بلوغهن عمر 35 عاماً.

ومن المتوقع أن يحدث ذلك للفتيات اللاتي وُلدن عام 2025 عندما يبلغن 36 عاماً.

الضغوط المالية

وترى كيري غادسدون، من المكتب الوطني للإحصاء، أن هذا التوجه ربما يرجع إلى الضغوط المالية وأحداث الحياة المتسارعة، فمقابلة الشريك والانتقال إلى منزلك الخاص، أصبح يحدث بشكل عام في وقت متأخر من العمر.

وتُظهر البيانات أيضاً أن النساء اللاتي وُلدن خلال عامي 1934 و1935، تمكنّ من تكوين أكبر متوسط لعدد أفراد الأسرة في إنجلترا وويلز على مدار المائة عام الماضية، حيث كان متوسط الإنجاب لديهن 2.42 طفلاً لكل سيدة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الانخفاض المطرد بدأ في أوائل الثمانينيات، ليصل معدل الإنجاب إلى 1.80 طفلاً لكل سيدة من النساء اللاتي وُلدن عام 1990، و 1.54طفلاً لكل سيدة من النساء اللاتي وُلدن عام 2000، و 1.52 لكل سيدة من النساء اللاتي وُلدن عام 2007 ويبلغن 18 عاماً حالياً، بينما يصل معدل الإنجاب إلى 1.46 لكل سيدة من الفتيات اللاتي وُلدن هذا العام.

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ومن المرجح أن تنجب النساء اللاتي وُلدن عام 2007 معظم أطفالهن بعد بلوغهن سن الثلاثين، بعكس النساء اللاتي وُلدن في العقود القليلة الأولى من القرن العشرين، إذ أنجبن معظم أطفالهن عندما بلغن نفس العمر.

ويأتي التحليل الأخير بعد أشهر من نشر المكتب الوطني للإحصاء بيانات وجدت أن معدل الخصوبة في إنجلترا وويلز، انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن 591,072 طفلًا فقط وُلدوا خلال عام 2023، ما يعد أقل معدل للإنجاب منذ عام 1977، وبانخفاض بأكثر من 14,000 طفل عن العام السابق.

وتشير الأبحاث إلى أن الحمل في سن أكبر يزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

كما تتحدث الأبحاث عن أن عدداً أكبر من النساء في أواخر الثلاثينيات من العمر سيواجهن صعوبات في الحمل، أكثر من النساء اللاتي في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات.