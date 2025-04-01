إيلاف من دبي: في أعلى قمة في العالم (برج خليفة في دبي) ظهرت فرصة نادرة لمشترٍ بالغ الثراء للحصول على مسكن لا مثيل له في العالم، وفقاً لتقارير الصحافة العالمية.

المسكن الذي سيصبح حديث العالم هو شقة دوبلكس واسعة تمتد على الطابقين 107 و108 من برج خليفة - أطول مبنى في العالم - معروضة للبيع الآن، بسعر يقارب 49 مليون دولار.

تقع هذه الوحدة غير المكتملة حتى الآن، على ارتفاع 2300 قدم تقريبًا فوق سطح الأرض، وتوفر لوحة فارغة للمستثمر الثري صاحب الرؤية الراغب في إنفاق ملايين أخرى لتحويلها إلى قصر سماوي مصمم حسب الطلب.

برج خليفة، وهو معجزة معمارية يبلغ ارتفاعه 2722 قدمًا وأكملته شركة إعمار العقارية في عام 2010.

يضم ناطحة السحاب في دبي، التي يبلغ عدد طوابقها 163 طابقاً، مزيجاً من المساكن والمكاتب ومحلات التجزئة وفندق أرماني الذي يضم 304 غرفة، إلى جانب وسائل الراحة مثل الحدائق اليابانية وملاعب البادل وثلاثة طوابق مراقبة عامة.

"قصر السماء"

ومع ذلك، فإن هذه الشقة البنتهاوس - الملقبة بـ"قصر السماء" - هي التي تستحق لقب أعلى وحدة سكنية في العالم، حيث تشغل المساحات التجارية الطوابق العليا.

ويصف أسد خان من شركة إنفست دبي العقارية، الذي يمثل البائع، الشقة التي تبلغ مساحتها 21 ألف قدم مربع بأنها عبارة عن هيكل خرساني ينتظر التخصيص. وقال خان لصحيفة "واشنطن بوست": "نبيع الشقة البنتهاوس حاليًا كوحدة هيكلية".

"لا يوجد بها غرف أو مراحيض أو حمامات أو مطابخ أو أي شيء من هذا القبيل، لذا فهي مجرد أسقف خرسانية وأرضيات خرسانية والزجاج في كل مكان"، هذا ما أوضحه لموقع Business Insider.

تظهر الرسومات التخطيطية للدوبلكس كيف يمكن أن تبدو الوحدة عند الانتهاء منها. ويمتد أحد الطوابق على مساحة 7000 قدم مربع، في حين يمتد الطابق الآخر إلى 14000 قدم مربع، ويوفر إطلالات بزاوية 360 درجة، يقول خان إنها تمتد إلى جبال رأس الخيمة في الأيام الصافية. وأضاف "أنت تنظر إلى جميع المباني الأخرى أسفلك - ويطلق عليه اسم "قصر السماء" لأنك فوق السحاب".

وتابع خان ": "لقد اتخذنا عددًا من استراتيجيات التسعير القابلة للمقارنة والتي تم تطبيقها في شقق بنتهاوس أخرى محلية في المنطقة". ومن الواضح أن هذا المبنى، كونه الأعلى في العالم والأكثر شهرةً، يحظى بمكانة مميزة. إنه إنجازٌ فريدٌ من نوعه ولا يُضاهى.

ويقدر أن استكمال المساحة إلى مستوى النخبة قد يضيف 10 ملايين دولار أخرى. لو أنفقوا حوالي 10 ملايين دولار إضافية على الترميم، لكانوا قد حصلوا على قطعة فاخرة للغاية لا يملكها أحد في دبي، بمواصفات عالية جدًا، كما أضاف خان. "وأعتقد أن هذا المبلغ من الإنفاق ضروري لضمان تحقيق ربح في النهاية عند إعادة بيعها."

مزايا حصرية

يتمتع العقار بمزايا حصرية: حمام سباحة داخلي خاص، ونظام مصعد مخصص - يتطلب رحلة لمدة دقيقتين باستخدام مصعدين من الأرض إلى الأعلى - و12 مكانًا لوقوف السيارات.

قال خان: "المصاعد سريعة جدًا، فائقة السرعة. أحدها يوصلك إلى الطابق 73، ثم من الطابق 73، يوجد مصعد آخر يوصلك إلى الطابق 107 أو 108، ويستغرق كل منهما دقيقة تقريبًا."

واستحوذ البائع، كارل حداد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRC Invest، على الوحدة في عام 2020 من مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

ويقول خان إن حداد، وهو مستثمر يدير عدة مشاريع، يفتقر إلى القدرة على الإشراف على عملية البناء. وتابع خان لموقع بيزنس إنسايدر: "إنه منشغل بمشاريع وأعمال أخرى يملكها، وليس لديه الوقت الكافي لإدارة مثل هذه المشاريع. إنه ليس مطورًا، ولا بانيًا، ولا مصممًا - فهذه ليست وظيفته. إنه مهتم بالاستثمارات".

وكشف خان عن أنه حينما عمل على المشروع، ظن أنه سيكون لعائلة عربية ومن الشرق الأوسط، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة. لكنه تلقى اهتمامًا كبيرًا من الولايات المتحدة، وهو أمر مفاجئ.

من هو المشتري؟

من بين المشترين المحتملين وكلاء ممثلين من هوليوود، وشخصيات رياضية بارزة - من لاعبي كرة سلة إلى سائقي فورمولا- وحتى مغني راب، كما سمعنا. ومن بين من استفسروا عن ذلك أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر.

قال خان: "إنهم من مختلف مناحي الحياة. تلقينا عددًا هائلًا من الاستفسارات في الولايات المتحدة، ولا أعرف السبب".

وتشهد سوق العقارات الفاخرة في دبي ازدهاراً ملحوظاً، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية الـ900 في برج خليفة بين 623 ألف دولار و27.2 مليون دولار، وفقاً لموقع بيوت العقاري.

يرى خان أن الشقة الفاخرة هي رمز للمكانة الاجتماعية للنخبة التي تسافر حول العالم وليس منزلًا أساسيًا.

لا أعتقد أنهم سيعيشون فيه، لأن الأشخاص الذين تواصلوا معنا يسافرون حول العالم، كما قال. "أعتقد أنه رمزٌ للمكانة الاجتماعية. "لديّ هذا"، أو "سأحصل عليه". إنه ببساطة يُضيف إلى رصيدهم."

ويتوقع خان أن تتضاعف قيمة العقار إذا تم الانتهاء من المشروع خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا - وهو الجدول الزمني الذي يراه ممكنًا.