إيلاف من واشنطن: شوهد فستان زفاف ميلانيا ترامب الباذخ من كريستيان ديور، ومن تصميم جون غاليانو، والذي ارتدته في حفل زفافها على الرئيس دونالد ترامب عام 2005، معروضا للبيع وبسعر صادم.

وأخبرت ليانا ساتنشتاين، الكاتبة في سابستاك، مشتركيها في "نيفر وورنز" يوم الثلاثاء أن الفستان الفاخر متوفر الآن في السوق. وأوضحت أن صديقتها، باتريشيا تورفالدز، عثرت على الفستان صدفةً أثناء بحثها عن فساتين ديور من الثمانينيات.

وتبين أن عرض إيباي الذي ذكرته كان متاحًا منذ 21 يناير 2025.

في وصف المنتج، ادعى البائع الإلكتروني أنه اشترى الفستان عام 2010 من ميلانيا مباشرةً، التي كانت تربطه بها علاقة صداقة، مقابل 70 ألف دولار.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن ميلانيا دفعت 187 ألف دولار ثمنًا للفستان في البداية، مما يجعل سعره المدرج البالغ 45 ألف دولار مخفّضًا بشكل مذهل، وفقًا لموقع "Women's Wear Daily".

وصُنع الفستان الأيقوني من ساتان دوتشيس 300%، بتصميم يعانق القوام وتنورة حورية البحر.

واختارت ميلانيا فستانها ليوم زفافها مع آنا وينتور، أيقونة الموضة ورئيسة التحرير السابقة في مجلة فوغ ، في باريس

وفقًا للمنشور، طُرز ذيل الفستان، الذي يبلغ طوله 13 قدمًا، يدويًا بكريستالات سواروفسكي لمدة 550 ساعة، وفقًا للتقارير.

اعترف بائع الفستان على موقع eBay بإجراء بعض التغييرات الطفيفة على الفستان، بما في ذلك "طبقة جديدة من الساتان في أسفل الفستان وبعض قطع التطريز الإضافية في الأعلى".

بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت طبقة جديدة من القماش إلى ظهر الفستان والأشرطة.

قال إن مقاس الفستان الآن من 4 إلى 6، ولكن إذا أزالت العروس الجزء الخلفي، فسيعود إلى مقاس ميلانيا، وهو 0-2.

وأضاف البائع، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الفستان لم يُلبس إلا مرتين.

ورغم ادعاء البائع، صرّح مصدر لصحيفة "ويمنز وير ديلي" أن فستان ميلانيا الحقيقي من تصميمات الأزياء الراقية كان في مار إيه لاغو في بالم بيتش، فلوريدا.

وعرضت ميلانيا الفستان والطرحة المتطابقة بطول 16 قدمًا على غلاف مجلة فوغ في فبراير 2005 بعد زفافها في بالم بيتش.

