تخيّل أن أبسط تفاعل بين الناس، مثل دردشة سريعة في مقهى أو تحية عابرة على أحدهم في الشارع، يمكن أن تكون المفتاح لجعل الناس أكثر سعادة.

تسهم نتائج دراسة أجريت مؤخراً في تركيا في توسيع قاعدة الأبحاث العالمية حول دور التواصل الاجتماعي في تحسين مزاج الأفراد.

وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة سابانجي، إسراء أسجيجل: "وجدنا أن التفاعلات العفوية مع الأشخاص الذين لا تربطنا بهم علاقة عاطفية لها تأثير إيجابي على الشعور بالرضى".

وتطرح مؤلفة الرسالة أمثلة، ذكرت منها؛ شكر السائق عند النزول من الحافلة أو تحية الوجوه المألوفة.

لكن الدراسات تظهر أن العديد من البالغين حول العالم يشعرون بعدم الراحة عند التحدث مع الغرباء، معتقدين أن ذلك إما غير مفيد أو محرج أو غير آمن.

إذاً، كيف يسهم الحديث القصير في إسعاد الناس، وما هي أفضل الطرق للبدء في محادثة بأمان؟

فوائد الدردشة القصيرة

تقول الدكتورة جيليان ساندرسترم، أستاذة علم النفس في جامعة ساسكس في المملكة المتحدة، إن الحديث إلى الغرباء يحسن المزاج ويجعل الناس يشعرون بترابط أكبر مع محيطهم.

تُعد ساندرسترم واحدة من الشخصيات البارزة في الأبحاث العالمية حول فوائد الدردشة القصيرة، وهي أيضاً من المؤلفات المشاركات في الدراسة الأخيرة التي أُجريت في تركيا.

وتضيف: "التفاعل مع الغرباء يسهم في الشعور بالاتصال بالآخرين وفي شعورهم بأنهم 'يرونك'، وهو حاجة أساسية للبشر. يؤثر ذلك ليس فقط على مشاعرنا بل أيضاً على أجسادنا وصحتنا الجسدية".

Getty Images كلمة "شكراً" سريعة لصانع القهوة قد تُسهم في الشعور بأنك جزء من مجتمع أوسع

ومنذ أن بدأت الدكتورة ساندرسترم الاهتمام بهذا الموضوع قبل أكثر من عقد من الزمان، تحدثت مع مئات الغرباء رغم أنها تصف نفسها بأنها شخص خجول ومنطوٍ. وتعتقد أن هذه التجارب قد غيرت رؤيتها للآخرين وجعلتها تثق بالناس أكثر.

وتقول: "في الغالب، تكون التجربة ممتعة. أحياناً لا يحدث شيء مميز. لكنني تعلمت الكثير من الأشياء، وسمعت قصصاً ممتعة، وتلقيت نصائح وتوصيات. يجعلني هذا أشعر بأنني جزء من مجتمع، ويجعلني أشعر بالأمان أكثر".

ويتفق إيتارو إيشيغورو، الباحث من جامعة ريكايو في اليابان الذي أجرى إحدى الدراسات القليلة في هذا المجال خارج المجتمعات الغربية، مع هذا الرأي، قائلاً إن "التفاعلات الاجتماعية البسيطة تعزز بشكل مباشر الشعور بالانتماء".

ويضيف: "يسهم هذا الشعور بالتأثير إيجابياً على رفاهية الأفراد".

لماذا يصعب التحدث مع الغرباء؟

وفقاً للدكتورة ساندرسترم، كثيراً ما لا يدرك الناس فوائد الدردشة القصيرة، إذ يعتبرونها غير مفيدة أو غير جديرة بوقتِهم. لكن الحاجز الأكثر شيوعاً هو الخوف.

وتشير إلى أن "البيانات تظهر أن أكثر ما يقلق الناس - حتى أكثر من الرفض - هو إجراء محادثة محرجة".

Getty Images أحد أكبر العوائق أمام التفاعل الإنساني هو الخوف من الشعور بالحرج

يضيف إيتارو إيشيغورو أن الكثيرين أيضاً يقلقون بشأن ما إذا كانت التفاعلات الصغيرة مقبولة ثقافياً، وأن مستوى القبول يمكن أن يختلف حتى داخل نفس البلد.

ويقول: "على سبيل المثال، عندما كنت أمشي مع طفلي في شوارع هيروساكي، وهي مدينة صغيرة في منطقة توهوكو في اليابان، كان العديد من الناس يقتربون منا ويقولون أشياء مثل 'ما أروع هذا الطفل!'. ومع ذلك، عندما انتقلت إلى منطقة طوكيو الكبرى، نادراً ما حدث ذلك."

اعتبارات السلامة

هناك أيضاً ارتباط في الطفولة بالخطر، ناتج عن النصائح العامة المتعلقة بأمان الأطفال. ففي البلدان الناطقة بالإنجليزية، أُطلقت حملة استمرت لسنوات، تعرف بـ "خطر الغرباء" تحذر الأطفال من التفاعل مع الغرباء.

وتقول الدكتورة جيليان ساندرسترم: "الآن أصبحت النصائح أكثر دقة. نعم، يمكن أن يكون الغرباء خطرين، ولكن هناك أيضاً غرباء نلجأ إليهم طلباً للمساعدة".

على سبيل المثال، في المملكة المتحدة يُعلم الأطفال كيفية التعرف على "الغرباء الآمنين" الذين يمكنهم الوثوق بهم، مثل الآباء مع أطفال آخرين أو الأشخاص الذين يرتدون زياً موحداً مثل رجال الشرطة أو موظفي السوبر ماركت.

وتؤكد الدكتورة ساندرسترم أنها مقتنعة بوجود العديد من الطرق الآمنة للتفاعل مع الغرباء بالنسبة للبالغين.

وتضيف: "أنا لا أقترح أن نتحدث مع الناس في زقاق مظلم. ولكن في مكان عام، محاطين بالآخرين، لماذا نبقى وحدنا بينما يمكننا الاستمتاع بلحظات من الاتصال البشري؟"

خمس طرق لتبدأ محادثة مع غريب

Getty Images سيقدر سائق الحافلة كلمة "مرحباً" السريعة ويمكن لأحد الركاب أن يخبرك بالمكان الذي يسافر إليه

تشارك الدكتورة ساندرسترم بعض النصائح حول كيفية بدء محادثة سريعة مع شخص لا تعرفه:

ابحث عن شيء مشترك: لهذا السبب يتحدث الناس عن الطقس، لأنه شيء نشاركه جميعاً. أو إذا كنت في حديقة ورأيت زهور الربيع تتفتح، يمكنك لفت انتباه شخص آخر لذلك.

كن فضولياً، واطرح سؤالاً: غالباً ما أسأل الناس عمّا يفعلونه. رأيت شخصاً يحمل كاميرا ويأخذ صورة لجدار، فسألته: 'ماذا تفعل؟' أو إذا كنت في القطار ورأيت شخصاً يحمل حقيبة سفر، يمكنك أن تسأل: 'إلى أين تسافر؟' الأمر يتعلق بالاهتمام بمحيطك ولاحظ الأشياء.

"طالما سألت بطريقة خفيفة الظل وليست اتهامية، فإن الناس عادةً ما يكونون سعداء بالدردشة."

في المتحف أو مكان ذي أهمية: اسأل أحد العاملين عن أكثر شيء مفضل لديهم هناك. قد يلفتون انتباهك لأشياء لم تلاحظها من قبل ويشاركونك قصة رائعة.

الناس سعداء بتقديم التوصيات ومشاركة النصائح إذا طلبت: من ناحية أخرى، يمكنك أنت أيضاً تقديم المساعدة. إذا رأيت شخصاً في موقف صعب، يمكنك أن تقول: "هل تحتاج إلى مساعدة؟"

امتدح الناس: لا أوصي بمدح مظهر شخص لأن ذلك قد يكون محرجاً، ولكن إذا علقت على شيء اختاروه - مثل المجوهرات أو الشعر الأزرق - يشعر الشخص بالراحة عندما يسمع ذلك من شخص لا يوجد لديه سبب لقول ذلك.