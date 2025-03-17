إيلاف من القدس: وفقاً لمصادر إسرائيلية، سمحت أرمينيا للأجانب بالانضمام إلى برنامج تأجير الأرحام، مما يعزز الخيارات أمام الإسرائيليين على وجه التحديد للقيام بذلك في أرمينيا، وذلك في ظل القرب الجغرافي، وقلة التكاليف، واقبال الاسرائيليين على فكرة الأمومة البديلة وتأجير الأرحام في السنوات الأخيرة بصفة عامة.

يجعل قانون الأمومة البديلة المحدث في أرمينيا من الأسهل، وربما الأرخص، بالنسبة للإسرائيليين متابعة الأبوة والأمومة في الخارج وسط الطلب المتزايد في إسرائيل على خيارات الأمومة البديلة خلال السنوات الأخيرة.

يسمح قانون معدل في أرمينيا للأفراد الأجانب العازبين بممارسة الأمومة البديلة في الدولة القوقازية، بحسب إعلانات صدرت يوم الاثنين.

ومن شأن هذا التعديل القانوني أن يضمن إطارًا قانونيًا مستقرًا يحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف المشاركة في العملية.

أصبح تأجير الأرحام قانونيًا في أرمينيا منذ عام 2002 مع صدور قانون الصحة الإنجابية وحقوق الإنجاب، الذي نظم عمليات تأجير الأرحام في البلاد. سمح هذا للأزواج والأفراد من جنسين مختلفين، بمن فيهم الأجانب، بتأجير الأرحام في البلاد.

حتى التغييرات الأخيرة، كان يُسمح فقط للأزواج من جنسين مختلفين بالخضوع لعملية تأجير الأرحام في أرمينيا.

ومع ذلك، لا يُسمح للمواطنين الأرمن بالعمل كأمهات بديلات للأجانب، حيث يتم اختيار الأمهات البديلات من الدول المجاورة مثل جورجيا وكازاخستان وغيرها، وفقًا لمنظمة WeSurrogacy، وهي منظمة غير حكومية مقرها إسرائيل.

وقد أدت هذه التغييرات إلى ظهور أرمينيا كوجهة رائدة للإسرائيليين الذين يسعون إلى الحصول على إجراءات تأجير الأرحام.

مزايا للإسرائيليين

ذكرت شركة WeSurrogacy خمس مزايا للإسرائيليين الذين يسعون لإجراءات تأجير الأرحام في أرمينيا:

- أولا، يسمح الإطار القانوني الواضح والمنظم بالحمل البديل للأجانب، على عكس العديد من البلدان التي قامت مؤخرا بتقييد أو حظر هذه الإجراءات.

- ثانياً، تعتبر تكاليف الحمل البديل في أرمينيا أرخص بكثير من تلك الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وبعض الخيارات في أميركا اللاتينية.

- ثالثاً، إن قربها الجغرافي مريح من الناحية اللوجستية، إذ تستغرق الرحلة بالطائرة من إسرائيل إلى يريفان، عاصمة أرمينيا، أقل من ثلاث ساعات.

- رابعا، هناك نظام للإشراف الطبي المتقدم، حيث يتم إنشاء الأجنة في جورجيا المجاورة ويتم إجراء المراقبة الطبية في العيادات الجورجية الرائدة حتى الأسبوع الرابع والعشرين، يليه الرعاية المستمرة في أرمينيا.

- خامساً، هناك خيارات قانونية للآباء والأمهات العازبين، بما في ذلك النساء العازبات، اللاتي يمكنهن الخضوع لعملية تأجير الأرحام من خلال التبرع بالحيوانات المنوية، ويمكن للرجال العازبين الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً استكمال عملية تأجير الأرحام عند تقديم الوثائق القانونية المكتملة.

الحمل البديل عملية معقدة

قال رافائيل بيليج، الرئيس التنفيذي لشركة "وي" للحمل البديل: "الحمل البديل عملية معقدة بكل المقاييس، وتتطلب مرونة عاطفية ومالية، بالإضافة إلى صبر كبير. ويزداد التحدي صعوبةً على الأفراد العزاب الذين يضطرون لخوض هذه الرحلة بمفردهم".

في السنوات الأخيرة، قدّمنا الدعم للعديد من العزاب الذين اضطروا للسفر إلى بلدان بعيدة، وقضاء أسابيع بعيدًا عن منازلهم، ومواجهة إجراءات قانونية وطبية معقدة. وبصفتي أبًا أعزبًا لابن وابنة وُلدا عبر عملية تأجير أرحام طويلة ومعقدة ومكلفة للغاية، فإنني متأثرٌ للغاية بالفرصة الجديدة المتاحة الآن للعزاب.

من تجربتي الشخصية، أُدرك أهمية التواجد بالقرب من المنزل طوال العملية، خاصةً في بلد يتمتع برعاية طبية متقدمة. لا أشك في أن هذا الخيار الجديد سيُمكّن العديد من الأفراد من تحقيق حلمهم في أن يصبحوا آباءً.

وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، يشهد الطلب على تأجير الأرحام في إسرائيل ارتفاعًا مطردًا. بين عامي 2020 و2024، ارتفع الطلب بنسبة تقارب 40%.