إيلاف من لندن: في بلدة كانتون الهادئة بولاية ميشيغان الأميركية، جلست بونيطا غيبسون في دار رعاية المسنين، تطالع كتابًا جديدًا وتعدّ عدد الأوراق الرابحة في جعبتها استعدادًا لجولة ورق مع زملائها. مناسبة اليوم ليست كبقية الأيام: إنها الرابعة من تموز (يوليو)، عيد ميلادها الـ114. ومع شموع الاحتفال وذكريات ممتدة لقرن ونيف، كان لا بد من سؤال كلاسيكي يلوح في الأفق: "ما سرك؟"

الإجابة، التي تناقلها الإعلام الأميركي، كانت كفيلة بإرباك خبراء التغذية. فالعائلة لم تذكر المكملات، ولا اليوغا، ولا نظامًا غذائيًا صعب النطق. بل أشارت ببساطة إلى عنصر واحد بقي حاضرًا في حياتها لعقود طويلة: البطاطا.

"نحبها مهروسة، مشوية، مقلية"... وأحيانًا كسرّ عمرٍ طويل

تقول العائلة إن البطاطا كانت حاضرة في كل مراحل حياة بونيطا البالغة، ولم يكن الأمر طارئًا أو موضة صحية عابرة. زوجها الراحل، كينيث ريتشارد، قضى نحو خمسين عامًا يعمل في قطاع البطاطا في ولاية أيداهو، وكان شديد الارتباط بالمحصول وبما يُطهى منه. هذا الارتباط أصبح عادة يومية امتدت لسنوات، تداخل فيها الطعم بالذاكرة، والعادة بالراحة.

لكن القصة لا تُختزل في طبق نشوي. فبونيطا لم تُدخّن يومًا، وابتعدت عن الكحول، وحافظت على نظام حياة بسيط ومنتظم. ولم تنسب الفضل للبطاطا وحدها، بل للابتسامة، و"عدم أخذ الحياة على محمل الجدّ أكثر مما ينبغي"، كما نقل عنها.

هل البطاطا صحية فعلًا؟ نعم، ولكن...

البطاطا ليست عدوة النظام الغذائي كما تُصوّر أحيانًا. فهي مصدر غني بالبوتاسيوم، فيتامين C، والألياف، وتُعدّ من أكثر المحاصيل الغذائية انتشارًا عالميًا. لكن المشكلة تكمن غالبًا في طريقة التحضير. البطاطا المقلية أو المكرّرة ترتبط بارتفاع سريع في سكر الدم، ما يزيد من خطر مقاومة الإنسولين وأمراض القلب.

بحسب توصيات "مايو كلينك"، فإن تناول البطاطا ضمن وجبة متوازنة تحتوي على بروتين وألياف، إلى جانب نشاط خفيف بعد الوجبة—مثل المشي—يساعد في تنظيم الغلوكوز وتقليل الأثر السلبي للكربوهيدرات.

الرقم يثير الإعجاب... لكن القصة تثير التفكير

بونيطا غيبسون تُعد ثالث أكبر معمّرة على قيد الحياة في أميركا، وفق قاعدة بيانات "مجموعة بحوث المعمّرين"، وتسبقها فقط سيدتان من نيويورك وبنسلفانيا، إحداهما تستعد لدخول عامها الـ115.

لكن ما يلفت أكثر من العمر، هو نوع العلاقة التي بنتها غيبسون مع الطعام: علاقة غير متوترة، لا قائمة على الممنوعات، ولا مبنية على الهوس الغذائي. "وجبة تحبها، عادة بسيطة، حياة بلا تعقيد"—ربما هذا هو الثلاثي الذي تحتاجه وصفات الصحة أكثر من وصفات الطهي.

* المصدر: People Magazine, Gerontology Research Group, Mayo Clinic