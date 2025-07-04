إيلاف من سان فرانسيسكو: قد يبدو لك أن مفتاح السيارة في مكانه الآمن داخل المنزل، على الطاولة قرب الباب أو في الدرج القريب… لكن في عالم اليوم، هذه الراحة قد تكون أقصر طريق لسرقة سيارتك بالكامل وأنت نائم.

موجات بسيطة تنبعث من مفاتيح السيارات الذكية، تلك التي تُعرف بمفاتيح “Keyless” أو “Smart Key Fob”، يمكن اعتراضها وتضخيمها باستخدام جهاز صغير يُباع على الإنترنت ويُعرف باسم Relay Attack Device. هذا الجهاز لا يحتاج إلى كسر، ولا إلى الدخول إلى المنزل… بل فقط إلى التقاط الإشارة اللاسلكية من المفتاح الموجود داخل بيتك، وإعادة إرسالها إلى شخص آخر يقف قرب سيارتك في الخارج.

النتيجة؟ تُفتح السيارة في لحظة، ويبدأ المحرك بالدوران وكأنك بنفسك من ضغط الزر. لا صوت، لا تنبيه، لا كسر… فقط اختفاء هادئ. وكثيرون لا يكتشفون السرقة إلا صباحًا، عندما يخرجون ليجدوا المكان خاليًا.

وتكمن الخطورة أن هذه الهجمات تزداد مع انتشار المفاتيح الذكية وعدم وعي المستخدمين بآلية عملها. والمشكلة الأكبر أن العادة المنتشرة بوضع المفاتيح قرب الباب تسهّل كثيرًا من مهمة المخترق، وتمنحه فرصة ذهبية للوصول إلى الإشارة.

الحل ليس معقدًا، لكنه يتطلب وعيًا وحرصًا فقط في ثلاثة نقاط رئيسية:

أولًا: لا تضع المفتاح الذكي أبدًا قرب الباب الخارجي أو في أماكن يسهل الوصول إليها عبر الجدار.

ثانيًا: استخدم صندوقًا معدنيًا أو ما يُعرف باسم Faraday Box لعزل الإشارات.

ثالثًا: راجع إعدادات سيارتك لتعطيل خاصية التشغيل أو الفتح التلقائي إن كانت متاحة.

تذكّر أن سيارتك قد تكون ذكية، لكنها لا تعرف من الصديق ومن السارق… فاحمِها قبل أن تنطلق بلا وداع.