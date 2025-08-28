إيلاف من دبي: لم يكن أحد يتوقّع أن يتحوّل ظهور عابر في إحدى ليالي باريس إلى خبر رسمي يُشعل منصات الفن والإعلام. لكن هذا ما حدث فعليًا حين أعلن مغني الراب الأميركي ذو الأصول المغربية فرنش مونتانا رسميًا خطوبته على الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفقًا لما نقله موقع TMZ، المختص بأخبار المشاهير.

بحسب التقرير الذي نُشر على الموقع، فإن العلاقة بين الثنائي بدأت خلال أسبوع الموضة في باريس، في صيف عام 2025، وتحولت سريعًا من لقاء في العلن إلى ارتباط حقيقي، نال موافقة ودعم العائلتين.

المغني، البالغ من العمر 40 عامًا، والشيخة مهرة، البالغة من العمر 31 عامًا، لم يخفيا حبهما منذ البداية. بل ظهرا سويًا في فعاليات مرموقة في باريس، وكانا يتجولان في الشوارع كأن لا أحد يراقب. بين عدسات المصورين، ودفء اللحظة، بدأت الشائعات... لكن التفاصيل تأكدت لاحقًا، بالصورة والكلمة.

قفل حب في باريس... بداية الحكاية

إحدى الخيوط العاطفية ظهرت عبر حساب إنستغرام الرسمي للشيخة مهرة. هناك، نُشرت صورة ليدين تمسكان بقفل حب أمام برج إيفل، في لقطة حملت رمزية واضحة، ولم تحتج إلى شرح. كانت بمثابة إعلان صامت عن علاقة تتشكّل بهدوء، بعيدًا عن تصريحات رسمية.

موقع Vibe، المتخصص في أخبار الموسيقى والثقافة، رصد ملامح العلاقة منذ بداياتها، مشيرًا إلى ظهور الثنائي معًا في عروض أزياء بارزة، وتواجدهما في مناسبات وسهرات خاصة خلال حزيران (يونيو)، ما عزز الانطباع بأن العلاقة تتخذ طابعًا جديًا.

من الطلاق إلى العلن: بداية جديدة

العلاقة لم تكن مجرد قصة حب بين فنان عالمي وأميرة خليجية، بل جاءت بعد مرحلة شخصية دقيقة عاشتها الشيخة مهرة. فبعد زواج سابق من رجل الأعمال الإماراتي الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، أعلنت الشيخة طلاقها في تموز (يوليو) 2023، بطريقة غير معتادة.

البيان جاء عبر إنستغرام أيضًا، برسالة وجّهتها بشكل مباشر إلى زوجها السابق، جاء فيها:

"عزيزي الزوج، بما أنك مشغول برفقة أخرى، أعلن طلاقنا هنا: طلقتك، طلقتك، وطلقتك. اعتنِ بنفسك. طليقتك."

الكلمات كانت واضحة، حاسمة، وصريحة. وسرعان ما انتشرت عالميًا، لأنها لم تصدر فقط عن شخصية عامة، بل عن سيدة من الأسرة الحاكمة في دبي. وقد وُصفت حينها بأنها بداية جديدة، وأنها وضعت حدًا لعلاقة انتهت، لتفسح المجال لمرحلة أكثر شفافية.

يشار إلى ان الشيخ مانع هو نجل الشيخ راشد بن مانع آل مكتوم والشيخة مدية بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

فرنش مونتانا... رحلة من الضواحي إلى قصر الحب

أما مونتانا، واسمه الحقيقي كريم خربوش، فقد وُلد في المغرب ونشأ في نيويورك، وبنى مسيرته الفنية على مزيج من الهويات: شمال أفريقية، أميركية، وحضوره الخاص في ثقافة الراب.

سبق له أن تزوج من رائدة الأعمال دين خربوش في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2014، وله ابن يُدعى كروز، يبلغ من العمر 16 عامًا.

اليوم، يجد مونتانا نفسه في قصة مختلفة تمامًا، تُروى بين أوروبا والخليج، بين موسيقى الهيب هوب ومراسم العائلات الحاكمة. حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي معلومات رسمية عن موعد الزفاف أو مكانه، لكن أجواء الفرح بدت طاغية، بحسب ما نقلته TMZ عن مقربين من الطرفين.

* أعدت إيلاف التقرير عن TMZ