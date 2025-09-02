إيلاف من نيويورك: أعلنت دار تيفاني آند كو عن إطلاق مجموعة جديدة آسرة من المجوهرات الراقية تحت عنوان "بيرد أون أ روك من تيفاني"، تقدم من خلالها رؤية معاصرة لتصميم "بيرد أون أ روك" الذي ابتكره المصمم جان شلومبرجيه. وقد تولّت ناتالي فيرداي، المديرة الإبداعية الأولى للمجوهرات والمجوهرات الراقية، إعادة تخيّل هذا الرمز الكلاسيكي بأسلوب حديث يجمع بين الرقي والبساطة النحتية.

من الرمز إلى الجوهر: جناح ينبض بالحياة

تضم المجموعة تصاميم فاخرة جديدة تعبّر عن التفاؤل المتصاعد وإمكانات الحب اللامحدودة. ويبرز في قلبها رمز الجناح، بتكوينه الانسيابي وهيئته النحتية ذات الدلالات الرمزية المستوحاة من طبقات ريش الطيور وتوازنها البصري.

"في تصاميم المجوهرات الفاخرة من ’بيرد أون أ روك‘، درسنا الطيور كما فعل جان شلومبرجيه: راقبنا وقفتها، وتفاصيل ريشها، وبنية أجنحتها، لنُبدع أشكالًا تنبض بالحياة وكأنها ترفرف وتستقر على مرتديها. أما في مجموعة المجوهرات الفاخرة، فقد نظرنا إلى الطائر من زاوية مختلفة، فاختزلناه إلى جوهره: الجناح، وعبّرنا عنه بأنماط أنيقة ومجردة. هذه الأشكال النحتية تتشابك وتتفتح في تصاميم ملموسة بقدر ما هي رمزية." — ناتالي فيرداي

حجران بتوقيع تيفاني: التنزانيت والفيروز

تضم المجموعة طقمين استثنائيين من المجوهرات الفاخرة. يتمحور الطقم الأول حول حجر التنزانيت الذي قدّمته تيفاني لأول مرة في العام 1968، فيما يحتفي الطقم الثاني بـ حجر الفيروز، وهو حجر متجذّر في تاريخ الدار ويشكّل تحية لتصاميم شلومبرجيه التي مزجت بينه وبين الألماس بأساليب مبتكرة.

يشمل طقم التنزانيت عقدًا وسوارًا وأقراطًا، أما طقم الفيروز فيتميز بعقد فريد يتدلّى فيه طائر ماسيّ يحمل خيوطًا من الفيروز المصقول بأسلوب "كابوشون"، وتُزينه ريشات من الذهب والألماس، مع قطرة فيروز نهائية دراماتيكية. ويضم الطقم أيضًا قلادة، بروش وخاتم، تعيد جميعها تفسير الطائر الأيقوني بأساليب غير تقليدية.

تناغم الحرفية والتجريد

تستعرض تيفاني في المجموعة تطور البروش الأصلي إلى تصاميم أكثر جرأة وملموسية. يحتفي كل تصميم بفرادَة الطبيعة وتفاوتها، وهما سمتان لطالما ألهمتا جان شلومبرجيه. تظهر الطيور، سواء منفردة أو مزدوجة، بحرفية دقيقة تميز مجوهرات تيفاني، من تفاصيلها المصقولة إلى تقنيات ترصيع الألماس المختلفة.

التصاميم التجريدية في المجموعة تُبرز الألماس بترصيع مخفي يوحي بأن الأحجار معلقة في الهواء. وعند تكديس القطع، تندمج حواف قطعة مع شكل ريشة الأخرى بانسيابية. ومن أبرز التصاميم زوج من الأقراط القابلة للتحوّل، يوفر أربع إطلالات مختلفة تتراوح بين الجرأة والرقة.

الحب في قلب التصميم

تبقى فكرة الحب محورًا أساسيًا في تصميم "بيرد أون أ روك"، حيث تستلهم كل قطعة رحلة شخصية جديدة، سواء لفرد يخطو نحو بداية أو لثنائي في مسار مشترك، كرسالة بأن "السماء ليست سوى البداية" لمن يجرؤون على التحليق. وقد صممت المجموعة خصيصًا للحالمين الذين يكسرون القيود.

ستكون "بيرد أون أ روك من تيفاني" متوفرة في متاجر مختارة حول العالم بدءًا من 2 أيلول (سبتمبر).