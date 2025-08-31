إيلاف من نيويورك: قررت شركة سيفورا قطع علاقتها مع سيدة الأعمال العراقية الأميركية هدى قطان ، صاحبة علامة "هدى" لمستحضرات التجميل، بعد نشرها سلسلة من مقاطع الفيديو المعادية لإسرائيل على تطبيق تيك توك في يوليو (تموز) الماضي.

ونشرت قطان مقاطع فيديو تلوم اليهود وإسرائيل على كل كارثة كبرى حدثت في القرن الماضي، بما في ذلك الحربين العالميتين وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، أمام متابعيها على تيك توك والبالغ عددهم 1.7 مليون شخص.

وقالت في الفيديو: "كل نظريات المؤامرة التي خرجت تحمل الكثير من الأدلة وراءها - أن إسرائيل كانت وراء الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، و11 سبتمبر (أيلول)، و7 أكتوبر (تشرين الأول)- لقد سمحوا بحدوث كل هذه الأشياء".

تيك توك أزال الفيديو

طالبت منظمة مراقبة معاداة السامية StopAntisemitism شركة سيفورا بقطع العلاقات مع علامتها التجارية، في حين قام تطبيق تيك توك بإزالة الفيديو بسبب "انتهاك قواعد المنصة".

سيفورا، المملوكة لمجموعة LVMH الفاخرة، أصدرت بيانًا حذرًا قالت فيه إنها "تراجع الوضع بالشراكة مع العلامة التجارية". ومع ذلك، مع تزايد الضغط، اتخذت الشركة قرارًا نهائيًا: أزالت هدى بيوتي من حملتها الكبرى، التي تحمل اسم "الخبراء".

قطان بدأت من الصفر

بنت قطان علامتها التجارية من الصفر. وُلدت في الولايات المتحدة لأبوين عراقيين، وأطلقت علامتها التجارية "هدى بيوتي" عام 2013، لتصبح واحدة من أنجح شركات مستحضرات التجميل في العالم. تُباع منتجاتها ليس فقط في سيفورا، بل أيضًا في متاجر تجزئة رئيسية مثل هارودز.

في أميركا الشمالية، تعتمد هدى بيوتي بشكل شبه كامل على التوزيع الحصري من خلال سيفورا. إذا قطعت سيفورا علاقاتها معها تمامًا، فقد تفقد أهم أسواقها. وقد حذرت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" (StopAntisemitism) من أن استبعادها من الحملة ليس سوى "خطوة أولى مهمة". وإلى أن تقطع سيفورا علاقاتها معها تمامًا، تقول المنظمة إنها ستدعو إلى مقاطعة متجر التجزئة.

محاولة احتواء الموقف

حاولت قطان في النهاية احتواء الموقف . نشرت مقطع فيديو مطولًا زعمت فيه أن كلماتها "أُسيء تفسيرها" وأن مقطعها الأصلي كان " نقدًا للسياسة الإسرائيلية ، وليس لليهود أو اليهودية". وقالت إنها حذفته بنفسها بعد أن أدركت أن "المحتوى مُحرف"، وألقت باللوم على النقاد لشنهم حملة تشويه.