إيلاف من مدريد: حينما كان يتلقى التساؤلات حول نصفه الآخر، لم يكن نجم التنس العالمي كارلوس ألكاراز المتوج قبل أيام ببطولة أميركا المفتوحة يقول:"من الصعب أن تكون لي صديقة في ظل سفري الدائم".

ولكن كشفت الصحافة الإسبانية وكذلك الأميركية خلال الساعات الماضية عن أن ألكاراز يواعد بروكس نادر، عارضة أزياء مجلة سبورتس إلوستريتد العالمية الشهيرة.

وكشفت غريس آن، شقيقة بروكس نادر الصغرى، عن علاقتهما العاطفية الجديدة أثناء حضورها عرض أسبوع الموضة في نيويورك يوم الأربعاء، وصرحت غريس آن لقناة إي! نيوز: "الشائعات صحيحة. مصطلح "مواعدة" فضفاض. لكنني متأكدة أنه الرجل المناسب لها".

وقد شوهدت بروكس نادر داخل جناح كاديلاك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، في ملعب آرثر آش في 31 أغسطس (آب) 2025 في مدينة نيويورك.

وعبرت غريس آن عن حماسها للقاء بطل بطولة أميركا المفتوحة لعام 2025، مضيفةً أنه "لطيف للغاية".

بروكس نادر انتشر خبر انفصالها الفوضوي عن نجم برنامج "الرقص مع النجوم" جليب سافتشينكو على وسائل التواصل الاجتماعي - وألكاراز لم يؤكدا بعد علاقتهما.

وقد حضرت نجمة مسلسل "Love Thy Nader" حفل تسليم الكأس بعد فوز ألكاراز على الإيطالي يانيك سينر في بطولة أميركا المفتوحة في أربع مجموعات يوم الأحد بنتيجة 6-2، 3-6، 6-1، 6-4.

ترددت شائعات عن مواعدة بروكس، البالغة من العمر 28 عامًا، لسينر - وصيف بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لعام 2025 - بعد مشاركتهما في بطولة جراند سلام الشهر الماضي.

ارتبط اسم ألكاراز بلاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو هذا الصيف بعد الإعلان في يونيو (حزيران) عن تعاونهما في بطولة الزوجي المختلط الجديدة في بطولة أمريكا المفتوحة.

في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز في يوليو (تموز) الماضي، قال ألكاراز إنه يبحث عن "الشخص المناسب". قال حينها: "لا، أنا أعزب. أبحث عن شريكة ما"، مضيفًا: "قد يكون من الصعب على لاعب التنس مقابلة الصديقة المناسبة بسبب السفر المستمر".

وكانت بروكس نادر وزوجها السابق بيلي هاير، الذي التقت به في التاسعة عشرة من عمرها ويكبرها بأحد عشر عامًا، قد أعلنا طلاقهما.