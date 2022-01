ريو دي جانيرو: لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد أثر ثلاثة آخرين السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل على ما أفاد رجال الإطفاء.

وقال بيدرو ايهارا المتحدث باسم رجال الإطفاء في ميناس جيرايس "في هذه المرحلة هناك سبعة قتلى وثلاثة مفقودين".

A huge rock came off a Cliff fell on boats who were in the Furnas lake, located in the Brazilian municipality of Capitolio, in Minas Gerais.pic.twitter.com/t1h9yxw9ZG