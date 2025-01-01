إيلاف من القدس: بلغ عدد سكان إسرائيل 10 ملايين نسمة قبل نهاية عام 2024، بحسب تقرير أصدره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، ووفقاً لما نشرته المواقع الإسرائيلية.

ومن بين 10 ملايين مواطن في إسرائيل، حوالي 76.9% منهم (7.707 مليون نسمة) يهود، و21.0% (2.104 مليون نسمة) من السكان عرب. 2% من السكان (210.000 نسمة) يعتبرون أنفسهم (تصنيف آخر).

مما يعني نمو عدد السكان في إسرائيل بنسبة 1.1% (129,600 نسمة) في عام 2024. وبلغت الزيادة الطبيعية (عدد المواليد مطروحاً منه عدد الوفيات) 112 ألف نسمة.

وهذا المعدل من النمو أقل قليلا من المعدل في عام 2023، حيث نما عدد السكان بنسبة 1.6%، وفقا لتقرير دائرة الإحصاء المركزية في العام السابق. وعزا تقرير الثلاثاء هذا إلى العدد الكبير من الإسرائيليين الذين هاجروا إلى الخارج.

مستويات قياسية للهجرة

وأشارت إلى أن 82700 إسرائيلي هاجروا، وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة. وفي عام 2023، هاجر 55400 شخص إلى الخارج ، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط ​​السنوي البالغ 37100 شخص للعقد الذي سبق الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقاً لتقرير نقلته "جيروزاليم بوست".

بالإضافة إلى ذلك، هاجر 40.600 إسرائيلي إلى الخارج في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وهذا يعني أن 2200 شخص إضافي غادروا البلاد كل شهر مقارنة بالعام السابق.

في عام 2023، جاء حوالي 39٪ من المهاجرين من المناطق الأكثر ثراءً في البلاد، وغادر 28٪ من الشمال، و15٪ من الجنوب، واللافت في الأمر أن القادمين إلى إسرائيل من الطبقات الفقيرة على العكس ممن يغادرونها، فهم أثرياء وعدد كبير منهم لديه شهادات عليا وتدريب مهني قوي.

القادمون حوالي 33 ألفاً

شهدت إسرائيل تدفق 32,890 مهاجرًا جديدًا في عام 2024. وبإضافة أولئك الذين عادوا بعد الهجرة ولم شمل الأسرة، فإن صافي الهجرة في البلاد - الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل ويغادرونها - كان سالبًا 18,200.

وُلد في إسرائيل هذا العام نحو 181 ألف طفل، 76% منهم لأمهات يهوديات و24% لأمهات عربيات.