إيلاف من موسكو: أعلن الملياردير الروسي سيرغي شموتيف، رئيس شركة "فوريس"، عن مكافأة مالية كبيرة تصل إلى 15 مليون روبل لأي شخص يتمكن من إسقاط مقاتلة "إف – 16".

توقيت الإعلان

يأتي إعلان شموتيف عقب تقارير إعلامية روسية، من بينها صحيفة "فويني أوبوزريفاتيل"، تفيد بإسقاط أول مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف – 16" في أجواء مقاطعة زابوروجيه. وأوضحت التقارير أن الطائرة، التي زودت بها أوكرانيا من قبل حلف الناتو، كانت تنفذ مهمة قتالية عندما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

تفاصيل العملية

وفقاً لتصريحات فلاديمير روغوف، العضو في المجلس الاجتماعي الروسي، فإن الطائرة كانت ضمن سرب يضم 12 طائرة شاركت في غارة جوية على مواقع القوات الروسية في زابوروجيه. وتم تدمير الطائرة أثناء محاولتها توجيه ضربة إلى مواقع القوات المرابطة.

خسائر الطائرات الأوكرانية

من الجدير بالذكر أن الجيش الأوكراني حصل على 34 مقاتلة من طراز "إف – 16" من حلف الناتو. لكن قبل الحادث الأخير، خسر الجيش الأوكراني إحدى هذه الطائرات نتيجة "نيران صديقة" أو بسبب "خطأ الطيار"، وفقاً لما ذكرته مصادر أوكرانية.

دلالات المبادرة

مبادرة شموتيف التي نقلتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ليست الأولى من نوعها، لكنها تسلط الضوء على تصاعد التوتر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وخصوصاً مع دخول مقاتلات "إف – 16" الأميركية الصنع في مسرح العمليات، مما يعكس أبعاداً جديدة للمواجهة المستمرة.