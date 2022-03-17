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إيلاف من ابو ظبي:ضمت القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، في فروع (الآداب)، و(المؤلف الشاب) و(أدب الطفل والناشئة) في دورتها السادسة عشرة، على التوالي ثلاثة كتاب مغاربة هم سعيد بنكراد، ومصطفى رجوان، ورجاء ملاح. وتأهل الناقد والأكاديمي سعيد بنكراد، للقائمة القصيرة في فرع (الآداب) عن عمله، "وتحملني حيرتي وظنوني. سيرة التكوين"، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع عام 2021، فيما تأهل الكاتب مصطفى رجوان لنفس القائمة في فرع (الكاتب الشاب) عن مؤلفه "الكائن البلاغي اللغة والعقل والاستطاعة في كتاب /البيان والتبيين/" الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2021 . أما الكاتبة رجاء ملاح فاختيرت ضمن هذه القائمة عن عملها "موعدي مع النور" ، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2021.

وضمت القائمة القصيرة لفرع (الآداب) ثلاثة أعمال اختيرت من بين 15 عملا ،كانت قد تأهلت الى القائمة الطويلة، فيما تضمنت القائمة القصيرة لفرع (المؤلف الشاب) ثلاثة أعمال من أصل 14 عملا من القائمة الطويلة، أما فرع ( أدب الطفل والناشئة) فقد اشتمل على ثلاثة أعمال اختيرت من بين 10 عناوين.

وبالاضافة الى الناقد المغربي ،سعيد بنكراد ضمت القائمة القصيرة لفرع (الآداب) حسب بيان للجائزة، الروائي المصري عزت القمحاوي عن عمله "غربة المنازل"، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2021، والشاعرة والروائية الإماراتية ، ميسون صقر عن كتابها "مقهى ريش، عين على مصر"، الصادر عن "دار نهضة مصر للنشر" عام 2021.

أما القائمة القصيرة لفرع "المؤلف الشاب" فشملت التونسي، محمد المزطوري عن عمله "البداوة في الشعر العربي القديم" الصادر عن كل من كلية الآداب والفنون والإنسانيات- جامعة منوبة ومؤسسة GLD /مجمع الأطرش للكتاب المختص / عام 2021، و الكاتبة السعودية ، منال بنت سالم القثامي عن عملها "الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى: دراسة في المتعاليات النصية" ،الصادرة عن مؤسسة الانتشار العربي عام 2021.

وشملت القائمة القصيرة لفرع "أدب الطفل والناشئة" ، الكاتب السوري ، بيان الصفدي عن عمله "شمس تضحك" الصادر عن دار البنان عام 2020، والكاتبة السورية ،ماريا دعدوش عن مؤلفها "لغز الكرة الزجاجية" ، الصادر عن دار الساقي عام 2021.

وأشار بيان الجائزة الى ان فرع المؤلف الشاب حقق أعلى عدد من المشاركات في الجائزة هذا العام ب 881 مشاركة، فيما استقبل فرع الآداب 852 عملا ،بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 236 مشاركة، مضيفا انه سيتم الإعلان عن القوائم القصيرة لفروع الجائزة الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.