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إيلاف من لندن: أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على لقاح مزدوج يعالج كلاً من فيروس كورونا الأصلي ومتغير أوميكرون Omicron الأحدث.

وأكدت المصادر الطبية البريطانية على أنه يجب أن يكون اللقاح المُحسَّن متاحًا باعتباره معززًا للخريف وأن يوفر حماية أفضل ضد المتغيرات.

قالت شركة موديرنا Moderna إنها يمكن أن توفر الجرعات في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الإعلان عن الجهة التي ستحصل عليها بالضبط.

وسيتم تقديم نوع من التعزيز لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأشخاص في الفئات المعرضة للخطر بشكل كبير اعتبارًا من الشهر المقبل.

تدريب الجسم

وتم تصميم اللقاحات الأصلية المستخدمة في الوباء لتدريب الجسم على محاربة الشكل الأول للفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، تحور فيروس كوفيد بشكل كبير، مع ظهور سلسلة من المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تتفادى بعض دفاعاتنا المناعية. لقد تسببوا في حدوث ارتفاعات كبيرة في الحالات في جميع أنحاء العالم.

ويستهدف لقاح موديرنا كلا من السلالة الأصلية ومتغير Omicron الأول (BA.1)، والذي ظهر في الشتاء الماضي. يُعرف باسم اللقاح الثنائي التكافؤ لأنه يستهدف شكلين من كورونا Covid.

وقال تقرير لـ(بي بي سي) إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة نظرت في الأدلة ومنحت الموافقة على اللقاح لاستخدامه في البالغين.

اللقاح الثنائي

وقال الدكتور جون رين، الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة: "الجيل الأول من لقاحات Covid-19 المستخدمة في المملكة المتحدة يواصل توفير حماية مهمة ضد المرض وإنقاذ الأرواح.

وقال: "ما يقدمه لنا هذا اللقاح الثنائي التكافؤ هو أداة حادة في مستودع الأسلحة لدينا للمساعدة في حمايتنا من هذا المرض مع استمرار تطور الفيروس."

وأظهرت نتائج التجارب التي أجريت على 437 شخصًا أن اللقاح المحدث آمن ويعطي حماية مناعية أفضل ضد المتغيرات الأحدث.

وكانت مستويات الأجسام المضادة التي كانت قادرة على الالتصاق وتعطيل Omicron (BA.1) أعلى لدى الأشخاص الذين أعطوا اللقاح الجديد. كما أظهرت الاختبارات التي أجريت على متغيرات أوميكرون الأحدث (BA.4 و BA.5)، والتي تسببت في الموجة الحالية للمملكة المتحدة، مستويات أعلى من الحماية باستخدام اللقاح المحدث.

وأشار الدكتور رين إلى أنه في حين أن هناك حماية أفضل ضد المتغيرات المعروفة ، فمن غير المؤكد ما الذي سنواجهه في الأشهر القادمة ومدى جودة أداء اللقاح المحدث بالضبط.

المشمولون

وفي المملكة المتحدة، سيتم تقديم بعض أشكال التعزيز للأشخاص التالية:

موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية

كل شخص يبلغ من العمر 50 عامًا وأكثر

مقدمي الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا

الأشخاص فوق سن الخامسة والذين تعرضهم صحتهم لخطر أكبر، بما في ذلك النساء الحوامل

الأشخاص فوق سن الخامسة الذين يتشاركون المنزل مع شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة

وتقول شركة موديرنا إن حوالي 26 مليون شخص سيكونون مؤهلين للحصول على جرعة معززة في الخريف، وستكون قادرة على توفير 13 مليون جرعة بحلول نهاية العام.

وفي الأصل لم يكن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا ضمن الذين سيتناولون الجرعات، ومع ذلك، تم توسيع حملة التحصين بسبب الانتشار السريع للمتغيرات، وعدم اليقين بشأن كيفية تحور الفيروس والتوقع بأننا سنكون أكثر اجتماعية هذا الشتاء مقارنة بالسنوات السابقة - مما يمنح الفيروس فرصة أكبر للانتشار.

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