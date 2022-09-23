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إيلاف من لندن: أعلن بنك إنكلترا أنه سيسحب حالة المناقصة القانونية لأوراق النقد من فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا و50 جنيهًا إسترلينيًا بعد 30 سبتمبر 2022.

وقال البنك الذي يعتبر بنك بريطانيا المركزي إنه بعد هذا التاريخ لن تقبل الشركات هذه الأوراق النقدية كدفعة. وأضاف في بيان على موقعه إن جميع الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر التي تحمل صورة لجلالة الملكة إليزابيث الثانية تظل بمثابة مناقصة قانونية، ويمكن للجمهور الاستمرار في استخدامها كالمعتاد. سيتم إصدار إعلان آخر بشأن الأوراق النقدية الحالية لبنك إنكلترا بمجرد ملاحظة فترة الحداد الملكي.

خيارات

بعد 30 سبتمبر 2022 لن يتم استخدام الأوراق النقدية الورقية. ومع ذلك ، ستظل الخيارات التالية متاحة في الحالات التالية:

- إذا كان لديك حساب مصرفي في المملكة المتحدة، فعادة ما تظل قادرًا على إيداعه في البنك الذي تتعامل معه، أو في حسابك في مكتب البريد.

- يمكن استبدال بعض الأوراق النقدية الورقية المسحوبة بأوراق البوليمر في عدد محدود من فروع مكاتب البريد. هذه خدمة جديدة، والقائمة الكاملة للفروع موجودة على موقعنا.

- يمكن استبدال الأوراق النقدية المسحوبة مع بنك إنكلترا ، بما في ذلك عن طريق البريد.

إصدار بوليمر

قال بنك إنكلترا إنه على الرغم من أن غالبية الأوراق النقدية المتداولة التي تبلغ قيمتها 20 جنيهًا إسترلينيًا و50 جنيهًا إسترلينيًا قد تم استبدالها بإصدارات بوليمر جديدة، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني من الورق بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا، وما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني من الأوراق النقدية بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا. وهذا يعني ان هناك أكثر من 250 مليون ورقة ورقية فردية بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا، وأكثر من 110 ملايين ورقة ورقية بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا.

ويشار إلى أنه كان بدأ سحب الأوراق النقدية فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا من التداول في 20 فبراير 2020، عندما دخل البوليمر 20 جنيهًا إسترلينيًا في التداول.

وبدأ سحب الأوراق النقدية من فئة 50 جنيهًا إسترلينيًا في 23 يونيو 2021 ، عندما دخلت العملة الورقية فئة 50 جنيهًا إسترلينيًا للتداول. وقال بنك إنكلترا: لذلك ، كان هناك وقت أقل لسحب هذه الأوراق النقدية من فئة 50 جنيهًا إسترلينيًا ، ويبقى المزيد في التداول مقارنةً بالورقة فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا.

ومن بنوك أخرى

وقال بنك انكلترا إنه سيتم أيضًا سحب الأوراق النقدية من فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا و50 جنيهًا إسترلينيًا الصادرة عن بنك Clydesdale ورويال بنك اوف اسكوتلند Royal Bank of Scotland وبنك اسكوتلندا Bank of Scotland بعد 30 سبتمبر 2022 ، وقد نصحت سلطات الإصدار هذه تجار التجزئة والجمهور بإنفاق أو إيداع هذه الأوراق النقدية بحلول ذلك التاريخ أيضًا.

وسيتم أيضًا سحب الأوراق النقدية بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا الصادرة عن بنك إيرلندا Bank of Ireland (UK) plc ، و AIB Group (UK) plc ، و نورثرن بانك ليميتد Northern Bank Limited (التي يتم تداولها باسم بنك دانسك Danske Bank) ، وبنك وستمنستر الوطني National Westminster Bank plc (الذي يحمل اسم بنك الستر باسم Ulster Bank في أيرلندا الشمالية) بعد 30 سبتمبر 2022 ، وننصح تجار التجزئة والجمهور أيضًا بإنفاق أو إيداع هذه الملاحظات قبل الموعد النهائي.