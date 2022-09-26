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كراكاس: تسببت أمطار غزيرة بفيضان أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل فيما اعتبر آخران في عداد المفقودين خلال اجتماع ديني كان يشارك فيه نحو أربعين شخصاً في منطقة في جبال الأنديس الفنزويلية الحدودية مع كولومبيا.

وقال حاكم ولاية تاتشيرا في غرب البلاد فريدي برنال على شبكات التواصل الاجتماعي "انتشلنا حتى الآن ثماني جثث في هذه المأساة ونواصل البحث عن شخصين آخرين".

وتراوح أعمار أربعة من الضحايا بين 12 و17 عاماً والأربعة الآخرين بين 19 و25 عاماً على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وكان 36 من اتباع الكنيسة الميتودية البروتستانتية يشاركون في "تجمع" في هذه المنطقة السياحية. وكان بعضهم يستحم في نهر عندما وقع الفيضان.

وذكرت السلطات أن فنزويلا التي سجلت في 2022 متساقطات تزيد عن المعدل الوسطي، تكبدت أضراراً في مناطق عدة.

ويعزو المتحدثون باسم الحكومة هذه المتساقطات الى ظاهرة "إل نينيا" المناخية.