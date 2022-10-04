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موسكو: التحق أكثر من 200 ألف شخص بصفوف الجيش الروسي منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية في 21 أيلول/سبتمبر، على ما أفاد الثلاثاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن شويغو قوله خلال اجتماع إن "حتى اليوم، انضمّ أكثر من 200 ألف شخص إلى الجيش". وتهدف التعبئة الروسية إلى دعم القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.